El empresario mayorista Rubén David contó que ya recibió listas con el 40% de aumento

supermercado inflación.jpg En la previa de la asunción de Milei, las listas de los productos llegaron con un 40% de aumento.

"Lo que le digo a mis clientes es que no se vuelvan locos, que no compren productos que pueden estar excesivamente caros porque no hay certidumbre de qué pueda pasar el lunes. Tampoco sabemos si el nuevo presidente va a extender el congelamiento en los precios, por eso hay que esperar", dijo David en declaraciones a Radio Nihuil.

"Lo que tengan stock no lo compren. Nosotros lamentablemente tuvimos que trasladar los aumentos de precios en los que no teníamos producto, como en papelería", admitió.

David recordó que tras la segunda vuelta, cuando ganó Sergio Massa (Unión por la Patria), no se fijaron los nuevos precios porque hubo una intervención del gobierno nacional que autorizó el 20% de incremento hasta el 8 de diciembre pasado. De la misma manera, puede darse un escenario similar a partir de esta semana.

gondola.jpg Desde el mayorista Rubén David indicaron que hay esperar hasta que se anuncien las nuevas medidas económicas, porque hay mucha distorción en los precios.

Sinceramiento en los precios

David recalcó que como productor de panificados, en todo este período hubo una gran distorsión en los precios y "hoy no hay certeza de cuánto sale fabricar una docena de facturas porque hay mucha alteración porque están en fideicomisos y estos factores hacen que no tengamos un panorama real de los costos de producción".

Por otro lado, confió que los mayoristas y supermercadistas se ven en la encrucijada de aumentar los precios y poder sobrellevar los incrementos de impuestos y de costo laboral, porque también hay un impacto en la caída de las ventas.

Compras anticipadas ante la incertidumbre

Esta semana se dio una situación disímil en los supermercados y en los mayoristas en cuanto a concurrencia de clientes. En algunos se veía el apuro de algunos mendocinos por tratar de abastecerse de mercadería frente a los aumentos inminentes. Mientras que en otros puntos del Gran Mendoza no se observó nada fuera de lo cotidiano.

