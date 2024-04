Maya Goldman competirá por Mendoza con la Miss Universo Buenos Aires de 60 años

►TE PUEDE INTERESAR: Productores de seguros de auto aclararon que el servicio de auxilio "fue modificado, no eliminado"

Maya Goldman- Miss Universo.jpg Maya Goldman es una empresaria dedicada al marketing y quiere ser Miss Universo Argentina, luego de haber ganado la primera instancia en Mendoza. Daniel Cano

La modelo no nació en Mendoza pero se radicó un tiempo en la provincia y las características del certamen le permiten postularse por la tierra del sol y el buen vino.

Es empresaria, tiene una agencia de marketing y afirmó que trabajó en varios países del mundo.

Maya Goldman- Miss Mundo.jpg Maya Goldman aseguró que Mendoza es su lugar en el mundo. Daniel Cano

"Viví en Argentina hasta los 7 años y Mendoza era un destino muy común para vacacionar con mi familia. Por eso considero a esta provincia uno de mis lugares favoritos en el mundo", dijo en su estadía en Buenos Aires donde se prepara para la elección del vestuario y de los peinados para la gran final.

Si de certámenes de belleza se trata, Maya tiene una larga trayectoria, pese a ser muy joven. Comentó que tiene una conexión con los flashes desde los 5 años, cuando hizo su primera sesión de fotos y a los 13 años participó del primer concurso de belleza.

Maya Goldman- Miss Universo- competira con la candidata de 60 años.jpg Maya Goldman aspirante a Miss Universo 2024 se mostró muy a favor de que ya no hayan estereotipos de belleza en este certamen. Daniel Cano

En un breve repaso para UNO detalló: "Estuve en más de 10 concursos, fui la ganadora de 4 certámenes, obtuve el tercer lugar de Miss Universo Tailandia 2013 y fui finalista en Asia's Next Top Model. Pero siempre tengo que aprender, enriquecer mis conocimientos y en esto estoy súper agradecida de tener el apoyo de Lucas Arias, el director de Miss Universo Mendoza. Me abrió las puertas con mucho cariño y afecto. Su equipo me cuida y están en cada detalle apoyándome".

Maya Goldman competirá con la participante de 60 años

Arias explicó que este es el primer año en el que las normas de Miss Mundo se flexibilizaron para que sea un concurso de belleza disruptivo y sin estereotipos. Por, eso se admitió la participación de la platense de 60 años que está revelando sus secretos de belleza.

Sobre estos cambios en la sociedad, Goldman opinó: "Estoy totalmente de acuerdo, así todas tienen la oportunidad de vivir esta experiencia sin límite de edad y respetando cualquier diversidad.

La llegada al certamen de Alejandra Rodríguez con sus seis décadas generó una gran repercusión, sobre todo por cómo se conserva y no aparenta estar acercándose a la tercera edad.

Es por eso que en múltiples publicaciones se habla de los secretos de belleza y de sus costumbres en la vida diaria para verse tan saludable.

Maya Goldman- Miss Universo Mendoza 2024.jpg La participante de Miss Universo 2024 aseguró que lo que más le gusta de Mendoza es su vino, la tranquilidad y los paisajes. Daniel Cano

Arias, quien además es organizador de otros eventos de belleza de franquicias internacionales destacó la predisposición de Maya, como del gran equipo de personas que está detrás de toda esta mega-producción para hacer conocida a la candidata en los paisajes más emblemáticos de Mendoza.

En ese sentido, Maya confesó que lo que más le gusta de esta provincia es su vino, la tranquilidad y su riqueza en paisajes en cualquier temporada del año.

El proyecto social Miss Universo

Maya aseguró en la charla con UNO que uno de los puntos que tiene en cuenta el jurado es el proyecto social de la Miss Mundo.

"Toda Miss Universo tiene que presentar un proyecto social, eso para los jurados es uno de los puntos a tener en cuenta más importantes. Miss Universo no solo es belleza física, sino que también cada representante tiene una enorme responsabilidad social", insistió.

La coronación de Alejandra Marisa Rodríguez le dio notoriedad a este concurso en el que competirán 28 mujeres que buscan ser Miss Mundo argentina.

No hay límite de edad, puede ser parte desde los 18 años y no es necesario ser originaria de la provincia que se representa.

