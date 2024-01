Más de cien casas se vieron afectadas por la crecida del río Mendoza en Maipú

Inundacion en el barrio Flores del Bajo San Roque.jpg 16 familias fueron evacuadas del barrio Flores, en el Bajo San Roque de Maipú. Hasta adentro de sus casas llegó el agua. Gentileza Matías Pascualetti

El intendente Matías Stevanato recorrió el lugar este domingo, supervisando el operativo. De igual modo, los damnificados se quejaron de que "no puede la municipalidad solucionar nada, si no viene Hidráulica o Vialidad esta situación se va a repetir, Bajo San Roque está igual o peor, la obra de la Variante Palmira está mal hecha", repitieron.

Y destacaron que ellos no son ocupas: "No somos cauces de río, las casas son propiedad privada, no somos una villa miseria. Tenemos millones de pesos invertidos acá. Y lo estamos perdiendo todo", lamentaron exigiendo una solución a las autoridades pertinentes.

Embed

El mismo reclamo hacen vecinos del barrio Flores del Bajo San Roque, donde 16 familias fueron evacuadas y agradecen la presencia del municipio "porque lograron salvarnos casi todas nuestras pertenencias", reconoció Flavia, referente del barrio. Mientras que Fabián, vecino del barrio Rincón de los Álamos, remarcó algo que su comunidad repite hace más de dos semanas: "El agua se viene muy rápido, las contenciones que hacemos entre los vecinos son en vano, tengo un metro de agua en la casa; esto es desesperante".

Irrigación: el escurrimiento de la nieve es cuatro veces Potrerillos

Desde el Departamento General de Irrigación se hicieron presentes este lunes en los barrios de San Roque damnificados por las inundaciones. Fue el subdelegado De Aguas Del Río Mendoza, Marcelo Landini, quien parado en el puente del río Mendoza, mientras observaba la trayectoria del agua y su velocidad, explicó a UNO que la situación fue incontrolable debido al extraordinario caudal de agua que completó el fin de semana la capacidad del embalse Potrerillos.

"Cuando se llena el embalse, como nos pasó este fin de semana, termina saliendo por el vertedero y no tenés cómo controlar el agua. Terminamos derivando el agua al río en zona de Cipolletti, lo que provocó este tema de inundaciones en San Roque adonde ahora me encuentro", manifestó el funcionario, minutos antes de tener un encuentro con las familias afectadas de la zona.

Landini confirmó que se está transitando un año con agua "por encima de lo normal". Recordó que antes "nos criticaban porque el dique estaba muy bajo, les decíamos que iba a venir mucha agua y es lo que terminó pasando".

Dique Potrerillos.jpeg Una vista del dique Potrerillos que se encuentra en su nivel máximo histórico. Cristian Lozano/ Diario UNO

El escurrimiento actual de la nieve, aseguraron desde Irrigación, es cuatro veces la capacidad del dique Potrerillos. "Lo que estaba pronosticado de nieve para agua son arriba de 1.400 hectómetros cúbicos en la temporada, cuando Potrerillos tiene casi unos 4 hectómetros de capacidad", detalló Landini y justificó de este modo las maniobras de apertura y desvío de agua que allí se vienen realizando.

"El embalse se llena y no tenemos cómo aguantarlo. Todo lo que llega a Cipolletti lo metés a riego y el resto lo tenés que dejar pasar. Asentamientos urbanos ubicados en zona de ribera son los que se ponen en riesgo, y es lo que estamos viviendo hoy en San Roque", sostuvo.

El subdelegado De Aguas Del Río Mendoza aseguró que "es la primera vez desde que está Potrerillos, hace unos 15 años, que ocurre esto". Describió que el dique cuenta con tres estructuras importantes para que salga el agua: el canal de abducción que lleva el agua a la central de Cacheuta y de Álvarez Condarco; la otra forma es abrir la compuerta del descargador de fondo, que fue la maniobra del otro día que lo hicimos para limpiarla un poco. Y por otro lado está el vertedero por donde salió el agua este fin de semana".

"El problema está, hemos tirado agua que derivó a esta zona y por eso estamos acá en San Roque, nos ponemos al servicio de los vecinos", reconoció el representante de Irrigación en la reunión. Aunque no dejó de remarcar que "los barrios están en lo bajo del río, nunca habían tenido problema porque hace 15 años que no se tira agua al río; estos caudales son exorbitantes"

Landini afirmó que la crecida del río debido a la contención para que no desborde el embalse Potrerillos se da por "las altas temperaturas continuas que generan un deshielo veloz en una temporada de nevadas intensas que tuvimos", y a ello sumó "las tormentas de lluvia que trae el fenómeno del Niño".

"Hemos estado peleando contra el agua que estaba más arriba de la cota del dique, con un ingreso de 170 metros cúbicos por segundo. Hemos logrado poner en cota unos 17 centímetros por debajo del nivel máximo para empezar a operar de otra forma", contó para pronosticar días de menor intensidad en el caudal de agua de deshielo que haría "no repetir lo que hoy estamos viviendo". Aunque, claro está, lo condicionó a las lluvias que puedan azotar la región en estas jornadas de calor extremo.

Desde Maipú critican que no hubo mantenimiento de los cauces del río

Eduardo Mezzabotta, secretario de Obras y Desarrollo de Maipú, dijo que las inundaciones se vienen advirtiendo desde principios de diciembre y que ahora genera estos problemas a los vecinos del distrito de San Roque. Además, el funcionario municipal criticó que "no ha habido mantenimiento en estos cauces del río Mendoza con lo cual el río ha sufrido alteraciones en su tránsito, el agua está tomando lugares por donde antes no circulaba".

El municipio está ayudando a rescatar no sólo a las personas para garantizar su seguridad física, sino también sus bienes personales. "Y además estamos solicitando a quienes tienen la responsabilidad del mantenimiento de los cauces, como Hidráulica e Irrigación, que tomen acciones que tiendan a corregir el cauce del río".

Las maniobras en el dique también afectan el servicio de agua potable

Desde Aguas Mendocinas salieron el fin de semana a comunicar interrupciones en el servicio de agua potable, así como una baja presión del agua en diferentes puntos del Gran Mendoza. Y hasta este lunes muchos vecinos continuaban con este inconveniente en sus hogares.

Todo producto de las maniobras de apertura de compuertas en el dique Potrerillos, según explicaron desde la empresa proveedora de agua potable. "Las bajas en los niveles de reservas de las plantas potabilizadoras son producto de una mayor erogación del caudal en descargador de fondo, lo que incrementó el nivel de turbiedad del agua cruda", informaron desde sus cuentas en redes sociales.

Tuit Aguas Mendocinas.png Uno de los comunicados que este domingo transmitió Aguas Mendocinas en su cuenta de la red social X.

El normal abastecimiento de agua potable se ve afectado en diferentes barrios de Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén. Y nada hace pensar que se solucionará mientras continúen los trabajos para mantener el nivel del embalse Potrerillos que está creciendo debido al rápido deshielo que producen las altísimas temperaturas en estos días de calor extremo.

De todos modos, la empresa de agua potable aseguró este lunes que "se ha normalizado el servicio" en las zonas afectadas por las maniobras en Potrerillos. Y solicitaron que los usuarios llamen al 0810 777 2482 ante "situaciones puntuales de baja presión".

►TE PUEDE INTERESAR: Rescatistas colgaron a un andinista de un helicóptero y lo salvaron en un cinematográfico operativo