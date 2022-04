María Becerra fue contudente contra la idea de "sacrificar perros".

La cantante que cuenta con casi 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram reposteó la noticia y expresó: "Nonono. Por favor no permitamos esto" junto a unos emojis de caritas llorando y de manos rezando.

La artista es una gran defensora de los animales e incluso practica el veganismo. Tiempo atrás quedó envuelta en una polémica cuando se metió en un debate sobre la explotación de las vacas para dar leche.

Maria Becerra.JPG

“No dejen que nos sigan vendiendo esta mierda. Los seres humanos no necesitamos leche de otras especies. No crean que ser vegano es lo más caro del mundo, porque es mentira, lo digo yo que soy vegana”, arremetió convencida.

La idea de "sacrificar perros" de un intendente sanjuanino

Según Leopoldo Soler, el intendente de Ullum, quien propuso esta idea, tiene como objetivo hacer funcionar un albergue de perros donde actualmente funcional el "Centro de Zoonosis y Quirófano Canino" en la capital provincial, pero argumentó que su punto principal es cuidar a la población.

En San Juan se han incrementado las muertes ocasionadas por ataques de jaurías y esto llevó al intendente a explicar que “queremos que quienes tienen perros, los tengan en sus casas. Los animales son animales, pero hay perros que han matado a una persona y eso hace que el problema sea realmente grave”.

Además, adelantó la posibilidad de reducir ese lapso de tiempo a 3 meses, argumentando que son “un departamento en el que nos viven dejando perros abandonados. Y no podemos tener perros para siempre, cuando hay gente que no tiene qué comer. No me parece justo”.