Pagó la multa para recuperar su moto, pero la policía la perdió: el insólito fallo que condenó al Estado

El vehículo fue trasladado al destacamento vial correspondiente, quedando bajo la guarda y custodia absoluta de las fuerzas de seguridad.

El propietario, tras realizar el descargo pertinente y abonar la multa impuesta por la infracción, obtuvo en mayo de 2019 la orden de restitución.

moto, control El hecho ocurrió en mayo de 2019, pero ahora tuvo definición.

Sin embargo, al presentarse con los papeles en mano para retirar su moto, se encontró con una respuesta increíble: la misma había desaparecido.

Ante la falta de respuestas en el depósito, se inició una causa penal por "averiguación de ilícito" que no logró determinar el paradero del rodado. Ante esta situación, el damnificado decidió demandar a la Provincia de Buenos Aires, argumentando que el Estado falló en su deber básico de custodia.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó recientemente la condena, subrayando un concepto clave en el derecho: la falta de servicio. Según el fallo, cuando la policía incauta un bien, el Estado asume la obligación de devolverlo en las mismas condiciones.

Un fallo que sienta precedente

Este caso sienta un precedente vital para cualquier propietario que sufra el secuestro de un vehículo en la vía pública. En concreto, el mismo incluye: