Proponen sacrificar perros para evitar la sobrepoblación

En el último tiempo San Juan ha sido noticia por las múltiples muertes ocasionadas por jaurías. El intendente explayó lo siguiente “queremos que quienes tienen perros, los tengan en sus casas. Los animales son animales, pero hay perros que han matado a una persona y eso hace que el problema sea realmente grave”.

Además, adelantó la posibilidad de reducir ese lapso de tiempo a 3 meses, argumentando que son “un departamento en el que nos viven dejando perros abandonados. Y no podemos tener perros para siempre, cuando hay gente que no tiene qué comer. No me parece justo”.

Cantidad de animales que viven en situación de calle

En nuestro país, según el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, la cantidad de perros y gatos que viven en las calles superan la cifra de 6 millones señalando que la causa principal de este número tan alto es “La falta de responsabilidad, de educación y de perspectiva hacia la realidad de otros seres vivos.

Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud y la WSPA (World Society for Animal Protection), la única manera de detener la sobrepoblación canina callejera es a través de la esterilización y promoviendo la tenencia responsable de los cuidadores.