Y agregó: "Ahora, Pocha y Guille, y posteriormente Kenya y Tami, convivirán con otros elefantes en un espacio 100% natural ubicado en Mato Grosso, Brasil, alejadas del encierro y el hacinamiento".

pocha-y-guillermina-elefantas-mendoza.jpg Pocha y Guillermina son inseparables. Eso también condicionó el adiestramiento para que entren en los contenedores en los que serán llevadas a Brasil.

Pocha, de 57 años, llegó a Mendoza con solo 3 años de vida. En el ex Zoológico de Mendoza se cruzó con Tami, un macho de 52 años, y en 1998 nació Guillermina, la única elefanta nacida en Mendoza. Con 23 años no conoce ningún otro lugar que no sea el recinto en el que vive junto a su madre, de quien no se separa en ningún momento.

El traslado de Pocha y Guillermina a Brasil

Mingorance estimó que dentro de 15 o 20 días podría realizarse todo el operativo para llevar a las elefantas hacia Brasil. Con el CITES -Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres- que entregó el Ministerio de Ambiente de la Nación, se podrán terminar trámites menores para cumplir con todo el protocolo.

El funcionario mendocino que este martes estaba en Buenos Aires, sostuvo a Diario UNO que tendría los CITES en papel, y con eso comenzará el trámite con el despachante de Aduana, que también está en Buenos Aires, para que realice todos los trámites aduaneros correspondientes, algo que no se podía hacer sin esa autorización final que faltaba de Nación. "Son trámites menores, pero hay que hacerlos en paralelo a la logística", indicó Mingorance.

"Los contenedores están en el Ecoparque, el adiestramiento de las elefantas ya está. Ahora lo que se hace es intensificarlo sin estresarlas, pero se hace para que fluya la circulación de las elefantas en los contenedores. Mientras se va preparando todo el tema de las grúas y camiones que tienen que venir de Brasil. Cuando tengamos todo eso ya están listas para salir. Ojalá sea lo antes posible", expresó el secretario de Ambiente.

pocha y guillermina ecoparque humberto mingorance 2.jpg Hoy madre e hija viven encerradas en un recinto reducido en el Ecoparque.

Detalló: "Los cuidadores que trabajan con ellas, que fueron capacitados para adiestrarlas, las van a acompañar hasta el límite con la frontera. Vamos en traffic, son tres días y seguro que yo voy también porque me interesa seguir todo ese proceso. En la frontera serán tomadas por el equipo del santuario y siguen hacia allá".

"Lo principal para nosotros es el bienestar de ellas, que estén bien, que se suban bien, que viajen y cuando lleguen definitivamente que estén en ese espacio que es fantástico", aseguró.

El futuro de los cuatro elefantes de Mendoza

Además de Pocha y Guillermina, también está Tami, papá de Guille, y Kenya, que es una elefanta africana. Estos dos están en recintos separados y solos, por lo que su adiestramiento para entrar en los contenedores fue más sencillo.

"El santuario de Brasil, en su estructura separa a los elefantes asiáticos de los africanos, y también a los machos de las hembras, por lo que están preparados para que no haya reproducción", explicó Mingorance.

Respecto a Pocha y Guillermina, quien está en el recinto del ex zoológico de Mendoza desde que nació hace 23 años, el funcionario dijo: "Pienso cuando estén en un espacio más grande, con verde, y no el pozo en el que están que es lo único que conocen. Guille se va a revolcar, va a mirar el horizonte, que nunca lo vio".

A la espera. Pocha y Guillermina pronto podrán vivir en una reserva más cómoda y caminar a sus anchas por la selva de Brasil. Pocha y Guillermina estarán rodeadas de naturaleza y con otras elefantas de su misma especie.

Señaló que cuando lleguen al santuario "primero estarán en un espacio de adaptación, que si bien es un lugar más reducido, es más grande que en el que están acá, y es abierto. Eso se hace para tener un manejo y saber cuál es la reacción de ellas. De estar encerradas en un pozo, pasarán a un espacio que tienen que empezar a adecuarse al lugar, a las temperaturas, que es el sitio ideal para que vayan y nunca más van a tener frío, pero es un cambio y un proceso de adaptación, al igual que con la comida y el agua. Una vez que pase eso, las liberan con las demás elefantas".