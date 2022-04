Humberto Mingorance acusó a la Nación de dilatar el traslado de las elefantas a Brasil

Ante esto, Mingorance sostuvo a Diario UNO: "Eso es mentira. Es lamentable lo que voy a decir, pero es por una cuestión política. Con este tema de los animales, hay que recordar que la Justicia ya se expidió, y los animales son considerados como personas no humanas, y no como cosas. Están jugando con algo muy sensible metiendo la política en el medio", y agregó: "Esto pasa porque somos provincia opositora. Si fuera Formosa o provincia de Buenos Aires, los animales ya hubiesen salido".

humberto mingorance facebook posteo elefantes.jpg Humberto Mongorance hizo un duro posteo en sus cuentas de Facebook y Twitter contra la Nación por trabar el traslado de los elefantes a un santuario de Brasil.

"Lo que están incentivando desde la Nación es una cuestión de amistad y relación política con otro lugar que no es un santuario, sino que es como una reserva privada llamada Tekove Mymba, en Entre Ríos, y pretenden que los animales sean llevados ahí. Ya no me sorprende nada del Gobierno Nacional. La semana pasada le dije a Cabandié: 'Ojo que los elefantes no son como caballos, sino que tenés que tener un equipo técnico especializado en elefantes, y la infraestructura para tenerlos, no es meterlos en un corral y listo'".

Mingorance recordó cuando Santi Maratea ayudó al santuario de Brasil

El secretario de Ambiente recordó cuando el influencer Santi Maratea hizo una colecta para ayudar al santuario de Brasil a tener las condiciones necesarias en las instalaciones para recibir a Kenya, la elefanta africana que vive en el Ecoparque de Mendoza. A pesar de esta acción, Kenya y Tamy, también continúan hasta hoy en el recinto de cemento.

"También nos pasó con la chimpancé Cecilia, cuando una familia que se había enamorado de ella y presentó un amparo. En ese momento, la jueza Alejandra Mauricio fue una de las primeras sentencias donde declaró como persona no humana al animal y nos ordenó el traslado. Seguro que esto es lo que va a pasar en la justicia, ojalá sea pronto y nos ordene el traslado para que estén en mejores condiciones", expresó Mingorance.

Indicó que espera saber en qué juzgado fue el pedido, si es que Nación lo hizo formalmente, para poner a disposición todos los documentos que validan el estado sanitario, con las certificaciones internacionales del santuario y las certificaciones que ya entregó el mismo Cabandié durante el 2020 y 2021, además de las otorgadas por las organizaciones estatales de Brasil.

pocha y guillermina ecoparque humberto mingorance 2.jpg

Las elefantas del Ecoparque son entrenadas todos los días

Pocha nació en la India en 1965 y llegó a Mendoza en 1968 desde un zoológico alemán. En 1998 se apareó con Tamy y de allí nació Guillermina, la única elefanta mendocina, y que nunca conoció otro lugar que el recinto de cemento del Ecoparque.

En toda su vida juntas, Guille siempre va detrás de su madre, por lo que los adiestradores creyeron que cuando lograran que Pocha entrara en el contenedor donde será trasladada, Guille la seguiría detrás, como hace siempre, pero esta vez no ocurrió así.

"El año pasado tuvimos que llamar a las adiestradoras de nuevo. Una es de Estados Unidos y otra de la India, pero no solo vinieron a adiestrar a las elefantas, sino también a capacitar al personal de nuevo. Quizás la gente piensa que el adiestramiento es con maltrato, pero no, es todo lo contrario. Se las entrena con cariño, de manera amigable y con métodos no invasivos", destacó el funcionario mendocino.

pocha y guillermina ecoparque humberto mingorance 3.jpg

Este entrenamiento se convirtió en una rutina que se repite todos los días, como se realiza se hace todos los días, "tiene que ser repetitivo para que lo hagan sin problemas, como para sacarles sangre de la oreja, levantar la pata para ver cómo está, y demás. Todo eso es lo mismo para que no se desacostumbren y poder hacerle todos los estudios".

La certificación que falta para el traslado

"La semana pasada estuve en Buenos Aires con Juan Cabandié y con la subsecretaria de Ambiente, Beatriz Amigorena, por el tema del traslado para ya otorgar el certificado. Hasta antes de ayer estaba todo Ok, y lo único que falta no es un certificado nuevo, sino actualizar el certificado que ya nos dio el ministro", detalló Humberto Mingorance.

Y siguió: "Tenemos todos los certificados médicos, el certificado de traslado, tenemos toda la documentación sanitaria y de logística, también los permisos internacionales. Lo único que nos falta es actualizar el certificado de Cabandié que venció en noviembre del 2021", porque Guillermina no seguía a su mamá hacia el interior contenedor como esperaban que lo hiciera, por lo que hubo que hacer cambios.

"El procedimiento es en conjunto con el Ecoparque de Capital Federal. Primero se hará el traslado de Pocha y Guille, después los contenedores van a Buenos Aires, se llevan a los dos elefantes de allí, y regresan a Mendoza para llevarse a Tamy, el elefante macho de 50 años, y a Kenya, la elefanta africana de 39 años. Son los últimos seis elefantes que quedan en todo el país".

pocha y guillermina ecoparque humberto mingorance 4.jpg

"Tanto nosotros como el Ecoparque de Buenos Aires validamos todos los procesos con ese santuario en el Mato Grosso, y sabemos que es el único de Sudamérica que está especializado en elefantes", resaltó el Secretario de Ambiente.

Hay experiencia en traslados de animales del Ecoparque a otros santuarios

"Nosotros ya hicimos el traslado de muchos animales, tenemos la experiencia, sabemos qué documentación hay que presentar", manifestó Mingorance y recordó que la primera fue la chimpancé Cecilia, llevada a un santuario en Sorocaba, Brasil, luego los osos pardos a que fueron llevados a Colorado, en Estados Unidos. También una pareja de leones fue llevada a Minnesota, Estados Unidos, además de pecaríes y tapires llevados a los Esteros del Iberá, en Corrientes, y 1.400 animales de corral que fueron llevados al interior de la provincia y a otras provincias.

Para todos estos traslados, "la autorización la dio el Fiscal de Estado, que es quien controla toda la documentación para que no haya tráfico ilegal de animales", dijo el funcionario.

Además de los elefantes, todavía quedan camellos y varios animales de corral que entran en el programa de adopción responsable. "Ahora derivamos 300 animales más el próximo mes". También quedan algunos monos que van a quedar, "pero cuando se haga la reapertura del Ecoparque no van a estar expuestos al público".