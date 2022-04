Nuestros elefantes han vivido por décadas en un recinto de cemento, en un foso al pie del cerro de La Gloria, muy lejos de la sabana de África o de las lluvias de asiáticas.

"Nadie duda que cualquier situación es mejor que la situación actual, pero también lo era hace cinco o diez años. Lo que nosotros sí debemos hacer es que se haga a lugar a todas las normativas correspondientes" afirmó el viernes a Radio Nihuil el viceministro de Ambiente de la Nación, preocupado ¿preocupado? ahora por la normativa y no tanto por el bienestar de los animales.

Pocha y Guillermina como rehenes

pocha y guillermina ecoparque humberto mingorance 2.jpg Las elefantas en su encierro mendocino.

Esta puja entre Nación y Mendoza dejó como rehenes a Pocha y Guillermina que siguen viviendo en un un pequeño espacio de cemento a pesar de que podrían ser trasladadas a un lugar óptimo, con espacio y claramente con mejores condiciones, lo que les daría mayor calidad de vida.

La semana pasada el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance dijo a Radio Nihuil que "lo que están incentivando desde la Nación es una cuestión de amistad y relación política con otro lugar que no es un santuario, sino una reserva llamada Tekove Mymba, en Entre Ríos y pretenden llevar los animales a ese lugar".

El conflicto por el destino final de los elefantes no es nuevo. Intereses económicos y políticos presionan desde que el ex zoológico fue cerrado y se decidió el traslado de los animales considerados exóticos.

En agosto del 2021 la Fundación argentina Tekove Mymba presentó un hábeas corpus para impedir que Pocha y Guillermina fueran trasladadas al Santuario de Brasil.

El biólogo y presidente de la Fundación Tekova Mymba, Juan Manuel Paccot, cuestionaba por Radio Nihuil a fines de agosto del 2021 la calidad del manejo de los animales del Santuario de Brasil. "Venimos denunciando formalmente al Santuario de Brasil. Ellos se están vendiendo como que son los mejores expertos del mundo en elefantes y eso es una farsa. El director es un yanky que se hace llamar experto en elefantes y no tiene ningún título formal. Sabemos que ellos ingresaron a Mendoza en 2017 y la realidad es que recaudan de una forma muy turbia. Nunca se preocuparon en el traslado y lo único que han hecho ha sido recaudar durante cuatro años. Pocha y Guillermina merecen otro tratamiento".

Santuario.jpg El santuario de Brasil, ahora cuestionado por la Nación.

Sin embargo Paccot, a pesar de la insistencia en las preguntas que le hicimos con mi compañero Carlos Hernández en el programa Medio Día, no pudo detallarnos cuáles eran las falencias del lugar brasileño al que estaba descalificando.

►TE PUEDE INTERESAR: EL ENTRENAMIENTO DE POCHA Y GUILLERMINA

"Es ilógico mandar a dos elefantes durante cinco días de viaje, a un lugar donde ni siquiera son nativos esos animales. También son exóticos los elefantes en Brasil. Nosotros tenemos un clima subtropical y estamos en el centro del país. Teniendo un santuario en Argentina lo más lógico es que el traslado se haga a este lugar" afirmaba Paccot

Pero en septiembre de 2021 la Jusiticia Federal resolvió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Tekova Mymba por considerarlo "improcedente".

Por el contrario falló a favor del traslado de los cuatro elefantes (Pocha, Guillermina, Kenya y Tamy) del Ecoparque al Santuario de Brasil. De esta forma desestimó el hábeas corpus presentado por la reserva de Colonia San Anselmo, Entre Ríos, dado que los elefantes no se encuentran privados de la libertad de forma ilegítima.

También la Cámara Federal de Mendoza puso de manifiesto la importancia del informe técnico realizado por la Dirección Nacional de Biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental de la Nación y el trabajo del personal a cargo del acondicionamiento de las elefantas: “Observamos que tanto en el caso particular de Guillermina y Pocha, como de los restantes paquidermos, se encuentran interviniendo autoridades especializadas en el ámbito provincial y nacional, como también expertos en el cuidado de animales silvestres, cuyos esfuerzos se encuentran direccionados a lograr que estos últimos desarrollen su vida en un hábitat preparado para sus necesidades básicas y desarrollo integral”.

La Secretaría de Ambiente de Nación y su cercanía millonaria con Tekova Mymba

Convenio Ministerio de Ambiente.jpeg La reunión en el despacho de Juan Cabandié en la que se firmó el convenio entre el Ministerio de Ambiente y Tekova Mymba.

El 14 de marzo de este año, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, firmó un convenio con la Fundación Tekova Mymba a través del cual la cartera nacional se comprometió a otorgar el monto de $ 32.781.952 millones para la adquisición de bienes, mejoras y ampliación de recintos de diversas especies de animales.

La firma se realizó entre Juan Cabandié y el representante de la Fundación, Juan Manuel Paccot, en el marco del programa “Fortalecimiento de Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre”. El acuerdo permitirá la construcción de recintos para felinos, osos pardos, paquidermos y guacamayos; un espacio de usos múltiples y una cámara de frío; así como también la adquisición de un minitractor corta césped.

Y termina el comunicado de prensa de Nación diciendo que "La Fundación Tekove Mymba se constituyó en 2019 como el primer santuario animal del continente latinoamericano. En Colonia San Anselmo, provincia de Entre Ríos, se erige en un predio de 1.200 hectáreas, pensado para que las especies que pasaron gran parte de su vida en situación de cautiverio, continúen en un hábitat natural similar al de su origen".

Queda claro, después del millonario convenio que firmó la Secretaria de Ambiente con la fundación de Entre Ríos, que ahora se ponga reparos desde la Nación al traslado de las elefantas a Brasil.

"Tekove Mymba no es un santuario, no tiene ni la infraestructura ni el equipo técnico necesario, para nosotros ese lugar no es un plan B, por más que venga el Presidente y me diga, el responsable ante la justicia de las personas no humanas que van a ser trasladadas soy yo" afirmó contundente Mingorance ante las consultas de los medios.

¿Por qué antes sí estaban los permisos y ahora no?

Contenedores para elefantas.jpg Uno de los contenedores para trasladar las elefantas.

Mendoza tenía toda la documentación en regla y autorizada para el traslado de las dos elefantas a Brasil. Pero el certificado CITE (Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) emitido por Nación se venció.

CITE es una convención de Naciones Unidas que establece a dónde y de qué modo deben trasladarse los ejemplares que son retirados de un circo, de un zoológico o que son decomisados y están en riesgo de extinción, claramente como es el caso de las elefantas.

"Los CITES, son certificados para poder generar traslados seguros de los animales y que no se genere tráfico ilegal de un país a otro. El tema es que tuvimos que generar un proceso más largo de adaptación de Pocha y Guillermina a los contenedores , más de lo que estaba previsto, con adiestradoras que llegaron de Estados unidos y de la India. Se venció el CITE de Argentina, que ya lo teníamos firmado por el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié. Y lo que hemos hecho es reeditar todo el proceso para poder trasladarlas. Hace más de un mes pedimos al ministerio que nos vuelva a otorgar el CITE, y un pronto despacho. No hemos tenido respuesta, más que los reparos que se conocieron a través de su sitio web" relató a Radio Nihuil el secretario de Ambiente local, Humberto Mingorance

El viceministro de Ambiente de Nación, Sergio Federovsky, responsable del Control y Monitoreo Ambiental, explicó a Radio Nihuil que lo que determina la convención CITES es que de ser trasladados a un santuario este tiene que ser considerado tal porque debe impedirse la reproducción de estas especies, de estos ejemplares que deben ser protegidos.

Según el funcionario nacional la controversia surgió cuando en febrero viajó a Brasil a conocer el famoso Santuario. "Pudimos constatar que en los registros del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, ese predio privado está inscripto como criadero de animales y no como santuario. Por lo tanto como es la justicia la que le permitió a la Provincia de Mendoza trasladar a los animales a ese lugar lo único que hicimos en estos días fue consultarle a la Justicia si era correcto enviarlos a un lugar que no estuviese habilitado como santuario. Solo para proteger a la Provincia de Mendoza y a la autoridades ambientales de la provincia y de la Nación de un incumplimiento posible" se justificó el funcionario nacional

Pero Mingorance dio un dato no menor. "Hoy por hoy todos los elefantes que están en ese santuario son hembras. Es imposible que sea un espacio de reproducción. Y a nosotros la ley provincial de Ecoparque (ley 8.945) nos prohíbe que un animal sea trasladado a un lugar de reproducción. En los más de 1.500 animales que hemos derivado, toda la documentación antes pasó por Fiscalía de Estado. Fernando Simón revisa toda la documentación, y nunca hemos tenido una negativa porque siempre hemos cumplido con la ley".

Humberto Mingorance 1.jpg Humberto Mingorance.

Sin bien Mendoza cumple con todos los requisitos y documentación ¿por qué ahora no se le puede otorgar un certificado que ya se había dado meses atrás?

"Estamos esperando para otorgar ese certificado la resolución de la Justicia respecto de una duda simplemente que se ha planteado. Nos pareció prudente informarle a la Justicia que el lugar no está inscripto como santuario en la legislación de Brasil" insistió el viceministro de Ambiente.

"Lo que se hizo ante la Unidad Federal de Delitos contra el Ambiente (UFIMA) no fue ni una presentación judicial ni un escrito, fue simplemente entregarle una información para que ratifique o no lo que ya decidió respecto del sitio al cual debían ser trasladadas estas especies".

Está claro que esta judicialización demorará aún más los tiempos del traslado de los paquidermos.

El segundo de Cabandié reconoció que la visita que hizo al santuario de Brasil fue bastante parcial: "No me gustaría calificar el lugar porque no me parece justo. No por falta de interés de nuestra parte, y no podemos asegurar si es apto o no. No pudimos hacer la visita que nosotros hubiésemos deseado".

Cuando se le consultó que plan B podría tener Mendoza como destino final de las elefantas, admitió que sería imprudente dar un lugar porque parecería que Nación está direccionando a los elefantes a un lugar y esa decisión le corresponde a Mendoza que es la propietaria de los paquidermos.

Sin embargo aclaro que hay otros santuarios. "Sí claro, hay santuarios en la Argentina inscriptos y registrados como tales, que podrían ser habilitados a recibir estos animales. No hay controversia, no hay polémica. Nosotros solo informamos un dato que la justicia no conocía". Quizá se refería a Tekove Mymba...

Hasta acá Nación no pudo demostrar motivos técnicos, ya que esos presuntos cuestionamientos no están expresados en ningún documento.

"Supongo que debe haber una intencionalidad política en medio de una cuestión de bienestar animal. Apenas sepamos, de oficio, voy a presentar en la Justicia toda la información que tenemos y por qué qué no un hábeas Corpus. Todas la derivaciones las hacemos con autorización de Fiscalía de Estado. Ojalá la Justicia se expida rápido y me ordene hacer el traslado. Y no ocurra como pasó con la chimpancé Cecilia". cerró Mingorance.

El fallo histórico que logró la Chimpancé Cecilia

La del hábeas corpus. La chimpancé Cecilia forjó una bisagra no sólo en la jurisprudencia local sino también en ciertas prácticas y costumbres.

Desde el 2016 cuando el ex zoológico se convirtió a través de una ley en Ecoparque no han sido pocas las polémicas. Y algunos traslados han estado en vueltos hasta en enfrentamientos judiciales, como fue el caso de la chimpancé Cecilia.

Una familia se había encariñado con la primate y presentó un amparo para evitar el traslado. La jueza Alejandra Mauricio consideró en un fallo histórico que Cecilia debía ser beneficiada como una persona no humana.

A partir de este fallo de la titular del Tercer Juzgado de Garantías del Poder Judicial en Mendoza, la chimpancé fue considerada un sujeto con derechos. Y la jueza ordenó el traslado al Santuario que Proyecto Gran Simio tiene en Sorocaba (Brasil).

Cecilia reside desde abril de 2017 en el Santuario Grandes Primates de Sorocaba, ubicado a 100 kilómetros de San Pablo.

► TE PUEDE INTERESAR: LA LLEGADA DE CECILIA A BRASIL