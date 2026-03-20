Luego de que Tini Stoessel dejara de seguir a Emilia Mernes en Instagram, las redes sociales estallaron con la larga lista de famosas que siguieron los pasos de Tini y le dieron "unfollow" a la cantante, entre ellas María Becerra.
¡Deprimida! Qué dijeron Tini Stoessel y María Becerra a espaldas de Emilia Mernes
Salió a la luz la conversación de Tii Stoessel y María Becerra sobre Emilia Mernes en medio del escándalo.
Desde hace semanas, los rumres sobre el distanciamiento entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra no pararon de crecer, siendo confirmados por el gesto de Tini.
Ahora, el periodista Juan Etchegoyen se metió de lleno en la pelea y reveló la charla que habrían tenido Tini y María sobre el comportamiento de Emilia Mernes. “Tini toma la decisión de dejar de seguirla en las redes sociales después de la fuerte charla que tuvo con María hace algún tiempo, hará dos meses. Ellas hablaron y luego la dejó de seguir. Cuando Tini hace su gira que arranca en Tecnópolis y allí su equipo le sugirió invitar a Emilia y ella dijo que no por todo lo que María Becerra le dijo a Tini de Mernes”.
“Lo que está pasando hoy entre María y Emilia tiene que ver con algo que toca por completo a Los del Espacio, la banda que supo triunfar hace unos años donde ellas eran parte de la imagen del grupo y eso se terminó”, agregó.
¿Tini Stoessel trató a Emilia Mernes de víbora?
Desde hace varias semanas, las versiones sobre la mala relación y distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes no pararon de crecer, en especial luego de las declaraciones de Tini en una entrevista.
"Estoy harta. Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que...¿viste los límites en todos los aspectos? Y más en la industria, empecé a reencontrarme. Antes era mucho más ingenua, y era más chiquita. Y de repente cuando te empezás a dar cuenta de la verdad y de más por donde va la gente. Lo bueno de eso es que te hace elegir también quién querés ser vos", decía Tini Stoessel generando especulaciones sobre su pelea con Emilia Mernes.
Ahora, luego del radical gesto de Tini Stoessel en su cuenta de Instagram, las redes sociales estallaron con la lista de famosas que tomaron la misma decisión en medio de una guerra imposible de pasar desapercibida.