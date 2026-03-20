¡Deprimida! Qué dijeron Tini Stoessel y María Becerra a espaldas de Emilia Mernes

tini emilia maria escandalo La verdad detrás de la pelea entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes.

“Lo que está pasando hoy entre María y Emilia tiene que ver con algo que toca por completo a Los del Espacio, la banda que supo triunfar hace unos años donde ellas eran parte de la imagen del grupo y eso se terminó”, agregó.

¿Tini Stoessel trató a Emilia Mernes de víbora?

Desde hace varias semanas, las versiones sobre la mala relación y distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes no pararon de crecer, en especial luego de las declaraciones de Tini en una entrevista.

"Estoy harta. Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que...¿viste los límites en todos los aspectos? Y más en la industria, empecé a reencontrarme. Antes era mucho más ingenua, y era más chiquita. Y de repente cuando te empezás a dar cuenta de la verdad y de más por donde va la gente. Lo bueno de eso es que te hace elegir también quién querés ser vos", decía Tini Stoessel generando especulaciones sobre su pelea con Emilia Mernes.

tini emilia viboraa Tini sin filtros sobre Emilia Mernes.

Ahora, luego del radical gesto de Tini Stoessel en su cuenta de Instagram, las redes sociales estallaron con la lista de famosas que tomaron la misma decisión en medio de una guerra imposible de pasar desapercibida.