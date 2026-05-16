¡Preocupación! La hija de Maru Botana fue atropellada en Barcelona

sofia sola accidente Sofía Sola habló de su accidente en España.

Después seguí caminando, le quería contar a alguien que lo que me había pasado y no podés, en el fondo nadie sabe lo que le pasa al otro y a mí recién me habían atropellado, estaba sola, pero bueno estoy viva y hoy me quedé con un muy mal feeling todo el día pero ya estoy mejor, me compré calmantes, me compré cremas, todo lo que necesitaba”, cerró.

De qué vive la hija de Maru Botana en Europa

Sofía Solá se grabó paseando por las calles de Barcelona y aprovechó la oportunidad para contestarle a un usuario que la acusó de "chamuyar" con su trabajo de modelo en el viejo continente.

"En principio, siempre fue mi sueño vivir en otra ciudad, más que nada Barcelona, porque desde que la conocí por primera vez me enamoré. El tema del modelaje es como que vos llegás y te suelen decir que podés trabajar o no trabajar. Más que nada el primer mes como que es más chill. El modelaje es un trabajo que no tenés ciertos horarios fijos y más si sos nueva en una ciudad... No forma parte de mi día a día. Pero tampoco voy a llegar acá y voy a ser la supermodel", manifestó.

sofia sola españa Sofía Solá, reveló de qué trabaja en España y estalló la polémica.

"Siempre quiero formar, ser más una persona en sí, más que ser modelo de pasarela y revista. Acá estoy teniendo mi vida. Ahora me tengo que hacer un bronceado porque tengo unas fotos. Pero bueno, no es que te digo ‘sí, tengo veinte fotos por día, porque acá soy la reina del modelaje’. No", añadió Sofía que además se está dedicando a grabar material audiovisual para promocionar el local de Maru Botana en España.