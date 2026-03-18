Qué famosas dejaron de seguir a Emilia Mernes

tini emilia viboraa ¿Tini Stoessel trató de víbora a Emilia Mernes?

Ahora, luego del radical gesto de Tini Stoessel en su cuenta de Instagram, las redes sociales estallaron con la lista de famosas que tomaron la misma decisión en medio de una guerra imposible de pasar desapercibida.

Todas contra Emilia Mernes

Otra de las cantantes que también se distanció de Emilia Mernes a pesar de haberse mostrado juntas y cercanas en sus comienzos fue María Becerra.

María Becerra y Emilia Mernes fueron las dos mujeres que formaron parte del grupo "Los del Espacio" aunque semanas atrás se comprobó que la nena de Argentina no sigue a Emilia en Instagram.

Martín Cirio incluso habló de la interna entre las artistas. "Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón”, decía en su programa de streaminng.

martin cirio tini emilia maria María Becerra y Tini dejaron de seguir a Emilia Mernes.

"Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas”, seguía.

Sin anestesia, el you tuber incluso fue de lo más filoso y apuntó contra Eilia Mernes. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.

Además, en las últimas horas se confirmó que Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, tampoco sigue a Emilia Mernes en sus redes lo que se consideró como un apoyo incondicional a su amiga Tini Stoessel.