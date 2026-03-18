En las últimas horas, Tini Stoessel confirmó la interna con Emilia Mernes y la dejó de seguir en Instagram provocando una ola de reacciones entre celebrities y fanáticos de todo el mundo.
Qué famosas dejaron de seguir a Emilia Mernes
Explosión en las redes sociales por la reacción de las celebrities tras el gesto de Tini Stoessel. Todos los detalles
Desde hace varias semanas, las versiones sobre la mala relación y distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes no pararon de crecer, en especial luego de las declaraciones de Tini en una entrevista.
"Estoy harta. Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que...¿viste los límites en todos los aspectos? Y más en la industria, empecé a reencontrarme. Antes era mucho más ingenua, y era más chiquita. Y de repente cuando te empezás a dar cuenta de la verdad y de más por donde va la gente. Lo bueno de eso es que te hace elegir también quién querés ser vos", decía Tini Stoessel generando especulaciones sobre su pelea con Emilia Mernes.
Ahora, luego del radical gesto de Tini Stoessel en su cuenta de Instagram, las redes sociales estallaron con la lista de famosas que tomaron la misma decisión en medio de una guerra imposible de pasar desapercibida.
Todas contra Emilia Mernes
Otra de las cantantes que también se distanció de Emilia Mernes a pesar de haberse mostrado juntas y cercanas en sus comienzos fue María Becerra.
María Becerra y Emilia Mernes fueron las dos mujeres que formaron parte del grupo "Los del Espacio" aunque semanas atrás se comprobó que la nena de Argentina no sigue a Emilia en Instagram.
Martín Cirio incluso habló de la interna entre las artistas. "Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón”, decía en su programa de streaminng.
"Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas”, seguía.
Sin anestesia, el you tuber incluso fue de lo más filoso y apuntó contra Eilia Mernes. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.
Además, en las últimas horas se confirmó que Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, tampoco sigue a Emilia Mernes en sus redes lo que se consideró como un apoyo incondicional a su amiga Tini Stoessel.