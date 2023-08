Marcelino: "No critico a nadie, sólo llamo a cuidar la paz social porque el horno no está para bollos"

►TE PUEDE INTERESAR: Levrino informó que este martes no hubo saqueos ni ataques a micros: "Lo que circula es falso"

intento de saqueos-las heras-02.jpg El accionar de la Policía fue destacado por Marcelino Iglesias.

La opinión de Marcelino Iglesias sobre los presuntos saqueos

En diferentes entrevistas, incluso con medios nacionales, el intendente de Guaymallén analizó que hay "un clima crispado por los aumentos de precios y la inflación. A eso se suma la falta de insumos, tanto para empresarios como para familias e instituciones. En nuestro caso, hace varios días que no tenemos provisión de asfalto".

No obstante, descartó el funcionario que "haya vinculación política con lo que está sucediendo. A esa situación que describí la capitalizan pequeños grupos integrados por varios delincuentes comunes, el lumpenaje. Lamentablemente, aunque no lleguen a concretar el hecho vandálico que persiguen, que es robar o saquear, sí logran generar inquietud en la población".

"Eso que se dice entre amigos o entre familiares sobre que se pudra todo, hay que evitarlo porque, sin querer, también genera violencia" "Eso que se dice entre amigos o entre familiares sobre que se pudra todo, hay que evitarlo porque, sin querer, también genera violencia"

También dijo Iglesias: "El bien más preciado que tenemos es la paz social y hay que cuidarla. Tenemos responsabilidad todos los que estamos en la dirigencia política, tanto partidaria como de gestión, la empresarial, sectores sociales y también los medios de comunicación. Todos tenemos que bajar unos decibeles, no andar acusando a nadie, no andar gritando consignas... Lo que tenemos que hacer es buscar acuerdos básicos".

"Al gobierno nacional -siguió-le pido que reaccione, no pensando en las elecciones de octubre, sino en el día a día. Hoy no hay lugar para marchas, cortes de calles, reclamos sectoriales, ni paros".

Y enseguida insistió: "No critico a nadie ni a nada. No está el horno para bollos. Hay situaciones que en la vida normal de una sociedad son aceptables, pero no ahora. Y no se dejen llevar por favor por las falsas cadenas de redes sociales".

Marcelino contó que en su municipio "las trabajadoras sociales están todo el tiempo atendiendo las inquietudes y necesidades de los más vulnerables, evaluando caso por caso".

"Con este mensaje de paz y armonía, podemos mantener lo que no se ha perdido. Hay un alto componente de las revueltas que se están haciendo más violentas, todos tenemos que hacer lo que haya a nuestro alcance. Descarto que haya intenciones político-partidarias detrás de estos hechos. Son bandas delictivas" "Con este mensaje de paz y armonía, podemos mantener lo que no se ha perdido. Hay un alto componente de las revueltas que se están haciendo más violentas, todos tenemos que hacer lo que haya a nuestro alcance. Descarto que haya intenciones político-partidarias detrás de estos hechos. Son bandas delictivas"

E insistió: "Hay un clima fértil para estos intentos. Hay quienes los incitan y no son espontáneos".

►TE PUEDE INTERESAR: Martín Aveiro: "En Tunuyán el que quiere trabajar, trabaja"