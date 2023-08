Martín Aveiro: "En Tunuyán el que quiere trabajar, trabaja"

aveiro.jpg Aveiro anunció que se reunirá con empresarios tunuyaninos, preocupados por cómo seguirá la situación.

"En Tunuyán, el que quiere laburar, labura. Con la obra pública, hemos tenido que cambiar formatos de construcción, porque no quieren tener trabajo en blanco, o porque no hay personas para contratar", relató el intendente. "Si hay un departamento que ha crecido, no sólo por el municipio, sino también por el sector privado, es este", apuntó.

Acto seguido, siguió señalando a ese supuesto desempleo generado más por vagancia que por falta de oportunidades, y que habría tenido que ver indirectamente con los hechos de estas horas. "Lo que pasa es que acá hay gente cómoda y que tiene demasiado tiempo libre y piensa macanas. Quien participó de esto, tiene que tener consecuencias", pidió.

Quieren echar al empleado que participó de los desmanes

Como reveló Diario UNO a primera hora, uno de los que estaban haciendo disturbios era un empleado municipal de apellido Pinto que se desempeñaría en el cementerio departamental. Aveiro vaticinó que su futuro es quedarse sin trabajo, si así lo dispone el legislativo comunal y si se confirma que, para la Justicia, fue partícipe de los hechos.

comercio tapiado tunuyán saqueos.jpg En Tunuyán, un empresario "amuralló" su comercio para que no lo saquearan.

"Hicimos el sumario correspondiente y va a tener una cesantía. Tanto él como, si es que los hay, otros municipales más. Iniciamos los sumarios correspondientes y ahora deberá esperarse. No es que podemos hacer un decreto de una. Ante la notificación de fiscalía, si corrobora esto, se produce la cesantía", confirmó.

“Hubo pequeños intentos al principio. Porque se iba a corriendo la voz con situaciones, que en algunos casos eran inciertas, directamente inventadas. Grupos con malas intenciones y ganas de hacer vandalismo y que se posicionaban cerca de mercados chiquitos en distintos barrios. Con la anticipación que nos permite el centro de monitoreo y coordinando con la policía, pudimos hacerle frente”, explicó el actual candidato a diputado nacional.

Claudio Levrino.jpg Aveiro destacó la labor conjunta con el ministro de Seguridad, Levrino.

Más allá de lo ocurrido, el jefe territorial abordó el tema de la crisis económica y social, subyacente a hechos como los de este lunes en su departamento, o los del fin de semana en Las Heras, Guaymallén y también otras provincias. Sobre esto, explicó que desde su gestión se ayuda a casi todos los que se comunican con ellos:

“Respaldamos a entre 300 y 400 personas por día. Implica un sistema, un acompañamiento que tenemos en marcha constantemente: con mercadería, con materiales para sus casas, etcétera. Nunca habíamos tenido un piquete. Lo del bolsón de mercadería que decían solicitar fue una excusa. Muchos saben que cuando tienen una necesidad, nos escriben”, sintetizó.

