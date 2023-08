"Uno de los organizadores de los saqueos de Tunuyán es empleado municipal", confirmó Néstor Majul

"Ahí es donde vuela una piedra y le pega en el rostro a uno de los agentes y cae desvanecido. Ahí comienzan los disturbios y tuvimos que intervenir", relató.

En esa intervención policial y tras varias corridas, los efectivos lograron detener a unas 10 personas y se dedicaron a identificarlos, también para tratar de desbaratar la organización de los intentos de saqueos.

"Uno de aquellos hermanos está detenido y el otro prófugo. Uno es empleado municipal, eso está confirmado. Es reconocido militante social, aseguró Majul, que viajó a Tunuyán para comandar desde el lugar el trabajo policial y se quedó hasta la madrugada cuando la fiscalía imputó a los detenidos.

"Estos intentos de saqueos no tienen detrás un gran nivel de organización"

El funcionario le restó impacto al nivel de organización de los intentos de saqueos en esa comuna del Valle de Uco.

piquete-ruta 40-tunuyan-01.jpg Imagen de los disturbios en medio del intento de saqueo en Tunuyán.

"Esto no estaba organizado como tal. La gente que estaba ahí había ido a pedir bolsones de comida, había sido convocada para eso. Pero ahí saltaron los verdaderos delincuentes, porque a nuestra gente les tuvimos que hacer varios estudios porque tenía la cara destrozada (en referencia al policía que recibió un piedrazo en la cara lo que le provocó pérdida de varios dientes). Esa no es gente que tenga hambre, son delincuentes, no tenían ni un sólo motivo para esa violencia".

De los incidentes resultaron heridos tres policías, y debieron ser asistidos en el hospital local. Según informaron oficialmente la subcomisaria de Cordón del Plata, Jenifer Arce, resultó con traumatismos varios; el auxiliar Diego García con traumatismo facial y el auxiliar superior Sebastián Baez con una herida cortante debajo del ojo izquierdo

Para el funcionario, los distintos intentos de saqueos que se vienen viendo desde el fin de semana en el Gran Mendoza, y este lunes en Tunuyán "son hechos aislados. Hay mucha comunicación que después no se da. Hay muchos que sólo quieren generar es zozobra. Lo que nosotros queremos decirle a la gente es que se quede tranquila, porque no hay un hecho generalizado con esto", insistió.

Tensión en el centro tunuyanino

En la zona céntrica de Tunuyán, también hubo corridas y tensión con intentos de saqueos. Uno de ellos ocurrió luego de las 19 en plena calle San Martín, en las inmediaciones del supermercado de la cadena VEA.

Los comercios vecinos cerraron sus persianas, y se escucharon disparos y hubo corridas de saqueadores, con la policía detrás tratando de dispersarlos.

El corresponsal de Radio Nihuil en el Valle de Uco, Mario Ferreyra, entrevistó al comisario jefe de la departamental de Tunuyán, Alejandro Salinas, poco después del despeje de la Ruta, y este informó sobre los hechos ocurridos. "Poco después del mediodía se comenzaron a concentrar cerca de un centenar de personas sobre la Ruta 40, cerca del puente del río (Tunuyán) y procedieron al corte total del tránsito", dijo el uniformado, que mostraba el rostro tumefacto al haber sido herido de una pedrada por los manifestantes.