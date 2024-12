Mala noticia para los argentinos que viajan a Brasil y Uruguay de vacaciones

Se esperaba que todo argentino que viajara a los países del Mercosur ya no tuviera que gastar dinero al activar el roaming en sus teléfonos. Vale recordar que este gasto es en dólares y que es necesario para recibir y hacer llamadas, como para tener internet en zonas donde no hay wifi. Sin embargo, ese ahorro no va a poder ser, a pesar de que se había anunciado.

Roaming en el Mercosur.jpg

Qué pasó con los argentinos que viajen a Uruguay y Brasil

Desde el Enacom había llegado la confirmación que le había sacado una sonrisa a más de un argentino que tenía pensado viajar a países como Brasil y Uruguay. Y es que dejar de abonar cargos extras significaba un gran ahorro para esos turistas.