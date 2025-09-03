La astrología reconoce a la Luna en Sagitario como un momento cargado de expansión, optimismo y búsqueda de horizontes más amplios. Esta fase inspira a los signos a conectar con su deseo de libertad, aprender de nuevas experiencias y abrirse a perspectivas que los enriquezcan espiritualmente. En este tránsito, las predicciones señalan que la energía invita a soltar cargas emocionales y reemplazarlas por entusiasmo y confianza en el futuro.
Luna en Sagitario: las predicciones astrológicas para los 12 signos del zodiaco
