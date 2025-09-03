En astrología, la entrada de la Luna en Sagitario también motiva a los signos a revisar su relación con la verdad, la aventura y la autenticidad. Las predicciones se inclinan hacia momentos en los que la expansión de ideas y la necesidad de nuevas experiencias generan claridad en distintos ámbitos de la vida. La influencia lunar potencia la búsqueda de respuestas más profundas y marca el inicio de un ciclo donde la valentía para explorar resulta determinante.

luna sagitario predicciones astrologia signos zodiaco 1 La influencia de la Luna sagitariana, directa y apasionada, se convierte en un impulso para explorar y romper viejos límites.

Luna en Sagitario: las predicciones astrológicas para los 12 signos del zodiaco