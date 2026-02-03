Luján de Cuyo honró el legado de San Martín a 213 años del Combate de San Lorenzo

Lujan de cuyo homenaje combate de san lorenzo El acto de conmemoración de los 213 años del Combate de San Lorenzo se realizó en Luján de Cuyo. Foto: Luján de Cuyo

Un acto especial en Luján de Cuyo

Durante el acto se recordó el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo. Se puso en valor la trascendencia del Combate de San Lorenzo, que además fue el único enfrentamiento militar del prócer en territorio argentino y punto de partida de una campaña que años más tarde consolidaría la independencia de gran parte de América del Sur.

Lujan de cuyo homenaje combate de san lorenzo 3 El Ballet Municipal de Luján de Cuyo también participó del evento ante la presencia de los vecinos de la comuna. Foto: Luján de Cuyo

La conmemoración incluyó la presencia del intendente Esteban Allasino, el ingreso de abanderados y escoltas, el acompañamiento musical de la Banda Militar General Espejo y presentaciones artísticas del Ballet Municipal, que aportaron un marco simbólico y cultural a la jornada.

También participaron representantes de la Asociación Sanmartiniana, fuerzas de seguridad e instituciones educativas y culturales, reafirmando el compromiso de Luján de Cuyo con la memoria histórica, los valores patrios y la identidad nacional.