Homenaje

Luján de Cuyo honró el legado de San Martín a 213 años del Combate de San Lorenzo

Con un acto oficial en la plaza de Luján de Cuyo, autoridades y vecinos rindieron homenaje a uno de los hitos fundacionales de la historia argentina

Por Redacción de UNO
Luján de Cuyo recordó el Combate de San Lorenzo a 213 años de la gesta. 

Foto: Luján de Cuyo

Luján de Cuyo conmemoró los 213 años del Combate de San Lorenzo con un acto oficial realizado en la plaza departamental, en homenaje a uno de los episodios clave de la gesta libertadora encabezada por el General José de San Martín.

La ceremonia fue organizada de manera conjunta por Luján de Cuyo, la Asociación Sanmartiniana y el Concejo Deliberante. Participaron autoridades departamentales, instituciones, fuerzas vivas y vecinos que se acercaron para rendir tributo a una fecha emblemática de la historia nacional.

San Lorenzo (3 de febrero de 1813) fue la primera acción militar de San Martín en lo que hoy es territorio argentino, al mando del Regimiento de Granaderos a Caballo que él mismo había organizado. No fue “una batalla gigante”, pero sí una señal: había llegado alguien con método, disciplina y una perspectiva continental para la guerra de liberación.

El acto de conmemoración de los 213 años del Combate de San Lorenzo se realizó en Luján de Cuyo.

Un acto especial en Luján de Cuyo

Durante el acto se recordó el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo. Se puso en valor la trascendencia del Combate de San Lorenzo, que además fue el único enfrentamiento militar del prócer en territorio argentino y punto de partida de una campaña que años más tarde consolidaría la independencia de gran parte de América del Sur.

El Ballet Municipal de Luján de Cuyo también participó del evento ante la presencia de los vecinos de la comuna.

El Ballet Municipal de Luján de Cuyo también participó del evento ante la presencia de los vecinos de la comuna.

La conmemoración incluyó la presencia del intendente Esteban Allasino, el ingreso de abanderados y escoltas, el acompañamiento musical de la Banda Militar General Espejo y presentaciones artísticas del Ballet Municipal, que aportaron un marco simbólico y cultural a la jornada.

También participaron representantes de la Asociación Sanmartiniana, fuerzas de seguridad e instituciones educativas y culturales, reafirmando el compromiso de Luján de Cuyo con la memoria histórica, los valores patrios y la identidad nacional.

