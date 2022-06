Los Puquios presentó un proyecto a Irrigación para fabricar nieve y poder subsistir en invierno

Los Puquios es el centro de esquí más cercano a la Ciudad de Mendoza, ya que está ubicado a 185 kilómetros de la Capital, sobre la ruta 7, a 5 kilómetros de la localidad cordillerana de Puente del Inca.

Eduardo Soler, responsable operativo de Los Puquios, sostuvo ilusionado este miércoles a Radio Nihuil que "estamos muy contentos, con una muy linda sensación y expectativa porque hacía mucho que no teníamos nieve para esta época del año. Siempre estábamos mirando para arriba a ver si caía algo".

los puquios.jpg Las nevadas de este 2022 fueron suficientes para abrir el fin de semana pasado el parque de nieve Los Puquios, el más cercano a la Ciudad de Mendoza. Foto: Instagram Los Puquios

"Ya estamos trabajando para la temporada hace un mes y medio, y hace 10 días estamos con nieve en el suelo, preparando todo para que la gente llegue desde el viernes con la inauguración oficial. Así podrán divertirse con nosotros. Abrimos un poco para dar servicio y aprovechar el fin de semana largo. Tenemos un nivel de consulta bastante importante y sospechamos que van a ser cuatro días lindos de trabajo", aseguró Soler.

El parque de nieve tiene capacidad para recibir entre 1.400 y 1500 personas por día. La inauguración oficial será este viernes 17, pero durante la semana pasada se habilitó y las personas que pasaron por la zona pudieron jugar un rato con la nieve.

"Venimos de 4 años de malas o nulas temporadas y estaremos en el 90% habilitado en servicios con gastronomía, alquiler de equipos, escuela de esquí, sanitarios, playa de estacionamiento. En cuanto a los dos grupos de actividades que brindamos, está Picniclandia con su pista de trinero, su cinta transportadora y la zona de picnic, y lo otro es la parte de esquí - snowboard, con sus pistas de esquí, sus medios de elevación, para principiantes e internmedios y la escuela de esquí", detalló el responsable operativo de Los Puquios.

Los Puquios depende de la fabricación de nieve

"Para poder seguir funcionando en invierno sí o sí llegamos a un punto, dentro del contexto de cambio climático, que necesitamos empezar a fabricar nieve. Para nosotros, que somos chiquititos, es una inversión enorme, pero sabemos que si no lo hacemos no podemos subsistir en el tiempo como producto de nieve", explicó Soler.

Y agregó: "Para poder hacer esa inversión necesitamos que el Gobierno nos autorice a usar el agua. Está todo presentado en Irrigación, que es el ente que decide. Tenemos la carpeta lista y los créditos preaprobados, pero todavía esperamos".

Con Penitentes dijo que ocurre lo mismo, que no se puede desarrollar sin la fabricación de nieve y "sin un permiso de uso precario de agua no consuntiva, porque el 60% del agua vuelve al cauce, no es como regar una viña".

los puquios 2.jpg Hacía años que Los Puquios no tenía tanta nieve a esta altura de junio. Pero aseguraron que para subsistir toda la temporada necesitan fabricarla. Foto: Instagram Los Puquios

El empresario explicó que fue un proceso muy largo. "Empezamos los estudios en el 2010 y los terminamos a finales del 2020. En el 2021 hicimos el proyecto técnico con una empreas italiana, que instalaría el sistema, y de ahí salimos a pedir el permiso para usar el agua, pero estamos trabados en esa instancia".

Si el proyecto es aprobado, comenzarán a ponerlo en marcha en el corto plazo. "Es muy importante para nosotros y para la zona. El año pasado o el 2019 podríamos haber operado perfectamente con una campaña y media de fabricación de nieve, que ocupa la misma cantidad de agua que usaríamos para regar dos hectáreas de viña. No es tampoco algo que vamos a dejar seco el río y el 60% del agua vuelve al cauce".

Pero Soler, quien está muy contento por esta temporada 2022, de todas formas aseguró: "Nos matan con los impuestos y no hay ni servicios. Todavía estamos esperando que vayan a buscar la basura".

La paralización de Penitentes

Eduardo Soler dio dos puntos de vista sobre el abandono que hay en Penitentes, el centro de esquí que le sigue a Los Puquios y el cual recibió el visto bueno de la Legislatura para ser concesionado por 50 años. "A corto plazo podríamos decir que es beneficioso para nosotros, pero no en las condiciones en las que está ahora porque eso es tierra de nadie. La gente se va a tirar, recrear y jugar con la nieve, pero sin ningun tipo de seguridad ni servicios. Es muy difícil para nosotros que, siendo tan pequeñitos, accionar toda una zona que fue muy importante".

los puquios 4.jpg Los mendocinos y turistas en general ya pueden disfrutar de los trineos o el esquí en Los Puquios. Foto: Instagram Los Puquios

Si los meses de invierno son acompañados por las nevadas, la zona se mueve económicamente y le da vida a la alta montaña desde Uspallata a Las Cuevas. "Por la gran cantidad de camas que hay sin ocupar, que están ceradas o fuera de funcionamiento, a la larga termina perjudicándonos porque toda la zona se empieza a apagar, a marchitar", señaló el responsable de Los Puquios.

De todas maneras, sostuvo que "es una situación que tiene 40 años. No hay prioridades. Hace falta realmente una política e inversión. Hay todo un contexto nacional, provincial y municipal, no hay un medio ambiente atractivo y adecuado para que vengan inversiones y den vuelta la historia, por más que se escriban master planes y cada 2 o 3 años aparece uno, nunca se concreta nada. No hay ni un simple baño desde Uspallata hasta Las Cuevas, cosas muy básicas, una ruta deteriorada, no hay comunicaciones. Es una desidia, una epsecie de abandono de todo el corredor internacional".

Y aseguró con firmeza: "No podemos seguir llamándonos una provincia turística si carecemos de servicios básicos".

