Los perros que atacaron al nene de 5 años volvieron con su dueño y él declaró que son como sus hijos

La veterinaria a cargo de Zoonosis de Rivadavia dijo que la Justicia dejó a su criterio la decisión sobre los canes. Contó que la familia se mudó de la finca y fue a controlar dos veces al nuevo domicilio las instalaciones que le habían hecho a los perros con todos los requisitos que le pidieron.

"Le doy 30 días para que registre todos los canes, se fueron vacunados todos los perros" y Ricardo estuvo "siempre preocupado por sus perros porque los vino a ver durante la observación, en ningún momento se desligó de ellos. Me parece que van a estar mejor que donde estaban antes", dijo Lovagnini.

Zoonosis de Rivadavia.jpg Seis de los diez perros de Ricardo Ganum estuvieron en Zoonosis de Rivadavia hasta el jueves y ya están con él.

Las medidas que tomó el dueño de los perros para recuperarlos

Ricardo Ganum dijo a Diario UNO que construyó un canil de ocho metros por once para poder tener a seis de los diez perros y el área de Zoonosis de Rivadavia inspeccionó el lugar y lo aprobó. El dueño contó que desde el jueves están con él los seis canes que estaban en Rivadavia, mientras que el martes va a ir a buscar los otros cuatro que están en Junín por falta de espacio del otro municipio.

"La gente de Rivadavia necesitaba los dos caniles que estaban ocupando y los desocupé el jueves. Apuré los trabajos, inspeccionaron y está todo en orden y me quedan los de Junín que ahí no hay problemas", dijo Ganum.

El hombre se tuvo que mudar de su finca por las amenazas. "En un lugar en Rivadavia donde yo alquilé hice un canil hermoso con un techito para que se resguarden del sol. Los otros cuatro que están en Junín los voy a retirar el martes y estoy acondicionando en otra finca otro canil para que estén tranquilos", aunque agregó que está viendo si alguna persona quiere adoptar a alguno porque no quiere que estén los diez juntos porque se van a pelear entre ellos ya que el lugar no es tan grande como en la otra casa.

Caniles para los perros de Ricardo Ganum.jpg Ricardo Ganum dijo a Diario UNO que construyó un canil de ocho metros por once para tener a seis de los diez perros en un lugar que alquiló en Rivadavia. Foto: Ricardo Ganum

El dueño de los perros dijo que seis adultos y cuatro más cachorros, le han dado 30 días para ponerles un chip y en mayo le dieron turno para empezar la castración de los machos y las hembras. Además, contó que pagó $23.000 en Rivadavia por la estadía de los perros y va a tener que pagar en Junín porque cobran más de $300 por día por animal.

Los perros son como sus hijos

"No son malos los perros, los fui a ver todo el tiempo. Son buenísimos sino cómo los voy a soltar para que anden por la finca. Son divinos, son hermosos", dijo Ricardo.

Contó que empezó a tener perros a partir de que le robaron tres veces en una semana en 2005 en la finca donde vivía, pero una vez que los tuvo se encariñó completamente. "Los amo con mi vida. Para los que no tenemos hijos, los perros pasan a ser nuestros hijos", dijo.

Por otra parte, desmintió rotundamente que sus perros hayan atacado con anterioridad a otras personas. Explicó que es muy cuidadoso y ha hecho una inversión gigante en su casa para cerrar todo con zapata de cemento para no que se puedan escapar. Agregó que es el más interesado en que no se escapen porque es un carril que pasan muchos autos y puede ocasionar un accidente o pueden atropellarlos.

"Una vez, hace como un año atrás, sacando el auto, se me escaparon tres perros. Me hicieron la denuncia, se me hizo un proceso en el Juzgado Contravencional de Rivadavia, me aplicaron la multa y la pagué. Mis perros no habían mordido a nadie", aseguró Ganum.

Las amenazas de sus vecinos

Ricardo contó que las amenazas fueron terribles y entiende que las personas estén enojadas porque fue un hecho horrible para todos, pero fue accidente. "Estoy de acuerdo que el primer día me hagan una pueblada, que me tiren piedras a la casa, ahora el segundo, el tercer día el Estado debería haber disipado a la gente. Si yo tengo tipos afuera diciéndome que ´cagón salí´, me la banco, pero contra 50 creo que no. Entonces no me quedó otra que irme de mi casa", explicó.

Añadió que sigue viviendo en Rivadavia porque no tiene por qué esconderse, ya que apenas dejó al niño en la ambulancia, se presentó ante la Justicia. "Ahora viene toda una contienda judicial, basada en intereses mezquinos y la voy a afrontar como corresponde", dijo.

ataque de perros papas de lorenzo finca rivadavia.jpg Ricardo Ganum dijo que que las amenazas de los vecinos fueron terribles y "no le quedó otra" que irse de su casa.

Qué pasó el día del ataque

"Para mí fue muy triste porque los perritos hicieron lo que hace cualquier perro. Ven un cuerpo extraño en su ámbito de dominio y atacan. Lorenzo estaba jugando a escondidas con los primitos adentro de la finca. Los perros ven eso y son irracionales. Yo le agradezco a Dios que se me ocurrió ir a ver qué pasaba porque mi esposa me dice me ´están peleando con otros perros´, que siempre se pelean con los perros de los contratistas, pero como era domingo y el contratista no tenía por qué andar por el galpón, me acerqué y estaba el niño en el piso y yo me quería morir", contó Ricardo.

Los padres de Lorenzo lo acusaron de retener al chico durante 15 minutos, a lo que Ricardo respondió que "es una barbaridad" porque él no sabía quién era el niño y no iba a dejarlo desangrándose en el surco. Dijo que por suerte, tiene cámaras en su casa, que están en manos de la Policía Científica.

"Yo entro corriendo con el niño en brazos ensangrentados y tapándole la arteria al cuello, que le habían lastimado, lo acuesto en el piso de la cocina, mi esposa me trae un trapo y alcohol, le tapo la salida de sangre y en eso aparecen los padres con unos vecinos, les doy el niño y los llevo volando a la sala. También miente la madre cuando dice que yo no los quise llevar a la sala, una barbaridad", aseveró Ricardo.

Agregó que está totalmente tranquilo que no tiene ninguna responsabilidad porque el niño estaba dentro de su finca donde saben que hay perros. "Mi único ilícito fue dejar que mis perros anden por mi finca".