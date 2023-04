Los perros que atacaron al nene de 5 años están en observación y desde Zoonosis aseguran que no gruñen.

►TE PUEDE INTERESAR: Detuvieron al humorista mendocino Cacho Garay

"En la observación antirrábica son perros normales, mestizos, tamaño mediano, no tienen ninguna particularidad específica. Son perros que, cuando uno se arrima al canil, no gruñen, no ladran, nada", contó Lovagni.

Caniles para perros en Zoonosis Rivadavia.jpg Caniles para los perros que están en observación en Zoonosis de Rivadavia.

Registro de los perros potencialmente peligrosos

La encargada del área de Zoonosis dijo que Ganum deberá proceder a registrar a los perros para que se les coloque un chip y poder identificarlo tanto al animal como a su dueño.

La ordenanza municipal Nº 4.275 regula el accionar de los dueños de los perros potencialmente peligrosos. En el artículo 1 especifica las razas: Pit Bull, Terrier, Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiller, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu como así los cruces.

Lovagni dijo que el artículo 2 establece que "cualquier perro que haya tenido un antecedente de agresividad, que vendría a ser una mordida, debe ser registrado. Por más que sea mestizo, tamaño grande, chiquito, mediano, si el perro ha mordido, tiene que registrarse". Agregó que se les coloca un microchip y queda el registro en el municipio y de esa manera, en caso de haber algún incidente, se puede ligar al perro con el propietario.

Además, la misma ordenanza señala que si los perros viven en fincas, deberán tener un adecuado cerramiento para proteger a los animales o personas que se acerquen al lugar.

ataque de perros papas de lorenzo finca rivadavia.jpg Finca de Ricardo Ganum en Rivadavia, donde Lorenzo fue atacado por los perros.

Multas a los dueños de perros que ataquen a otros animales o personas

En el caso de perros reincidentes, al tener implantado el microchip, se identifica rápidamente al dueño con el lector y se le cobra una multa por incumplimiento de la ordenanza. Lovagni explicó que la sanción va de 400 a 800 unidades tributarias, que en Rivadavia cuesta $18,50 cada una, lo que equivale a multas de entre $7.400 y $14.800.

La provincia también tiene en el Código Contravencional un artículo que se refiere a la tenencia de canes u otro animal potencialmente peligroso sin los resguardos necesarios. El artículo 64 establece una multa de desde 600 a 1.500 Unidades Fiscales, que valen $54 cada una, es decir, entre $32.400 y $81.000 o arresto de entre seis y 15 días.

Qué pasa cuando son perros "de la calle"

La jefa de Zoonosis de Rivadavia explicó que más del 80% de los perros que circulan por la vía pública tienen dueño, los dejan solos todo el día o que paseen por la calle. Analía dijo que la terminología "perros de la calle" está mal utilizada porque son animales comunitarios que generalmente están en una determinada zona porque los vecinos les dan de comer.

En el caso de los perros comunitarios, de los que nadie quiere hacerse cargo ante una denuncia por mordedura, la funcionaria dijo que, lo que hace Zoonosis es recogerlo, hacerle una observación antirrábica y una evaluación para que el perro pueda ser reintroducido y adoptado por una familia que lo tenga como mascota dentro de una propiedad.