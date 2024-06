Los padres de Benicio Ragusa se despidieron de su hijo de 3 años por las redes sociales

► TE PUEDE INTERESAR: Murió Beni, el pequeño de 3 años que viajó a España con sus padres para luchar contra el cáncer



benicio ragusa palma 4.jpg Sebastián y Solange junto a su hijo Beni.

"No perdiste hijo, no te ganaron! Sino que perdimos nosotros, perdimos tu hermosa compañía y perdieron los expertos y responsables de las investigaciones por no dar más para lograr una cura para esta horrible enfermedad llamada cáncer. Ellos son responsables de que tantas vidas se vayan, porque hasta que no les toque en propia piel no van a hacer más", expresaron Sebastián y Solange.

"Te amo mi amor, y una vez más…perdón! Ahora sí te toca jugar, disfrutar tu niñez... ojalá que hayan canchas más grandes que acá abajo y puedas meter todos esos goles y gritarlos como lo hacías aquí con nosotros. Vamos a esperar muy ansiosos tu abrazo de nuevo. Por siempre S-B-S", terminó la publicación que realizaron el lunes tras la muerte del pequeño de 3 años.

La lucha de Beni contra el cáncer

En el 2022, cuando apenas tenía un año y medio, sus padres se enfrentaron al peor diagnóstico: Benicio tenía neuroblastoma grado IV. Fueron al Hospital Español, donde fue evaluado y empezó un tratamiento, pero por el particular cáncer que tenía fue derivado al Notti.

Allí siguieron bajo las primeras medidas que se podían tomar, hasta que les indicaron que lo mejor para Beni era ser tratado al Hospital Austral, en Buenos Aires. Sin dudarlo, los padres del pequeño hicieron todo lo que les dijeron los médicos.

Debido al caso especial de Beni, los médicos en Buenos Aires les sugirieron realizar un tratamiento especial en el Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona, España. Luego de tener consultas con los especialistas de ese lugar, los galenos les recomendaron viajar cuanto antes.

benicio ragusa palma.jpg Sebastián, Benicio y Solagne en el festejo de los tres añitos de su pequeño.

El costo del tratamiento era una limitación, ya que debían reunir medio millón de euros para pagarlo, y con la ayuda económica de la familia no alcanzaba. Por eso crearon la cuenta de Instagram llamada Todos.por.Beni, desde donde miles de personas colaboraron con ellos y así en diciembre del 2022 pudieron viajar hacia España.

En el 2023, luego de varios ciclos de quimioterapia, los resultados fueron muy buenos y Beni venció el cáncer. En agosto, junto a sus padres pudo tocar la ansiada campana, aunque debía seguir con controles cada tres meses.

Regresaron a Mendoza para visitar a todos sus seres queridos, aquellos que les dieron toda la contención posible desde la distancia, y que ansiaban ese abrazo lleno de felicidad. Además, aprovecharon para festejar su tercer cumpleaños.

benicio ragusa palma.jpg La foto fue publicada por los padres de Beni en un posteo en Instagram de despedida para su hijo.

A su regreso a España, le hicieron los estudios de rutina a Beni, pero los resultados no fueron los esperados. El cáncer había regresado y era necesario comenzar el tratamiento de nuevo.

Sus padres expresaron en una de sus publicaciones lo duro que era verlo nuevamente sin su cabello ya que eso les recordaba todo el tiempo el rumbo que tomaba la vida del pequeño.

En abril pasado, los médicos de Barcelona les dijeron que el tratamiento que recibía allí era el mismo que el que tendría en Mendoza, en su casa, por lo que decidieron regresar para pasar la última etapa acompañados por sus seres queridos.