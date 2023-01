Los mejores trucos para armar bien una valija de viaje

►TE PUEDE INTERESAR: 6 trucos perfectos para broncearse sin dañar la piel

valija1.jpg

2 trucos para organizar la ropa en la valija

Existen dos formas distintas de organizar la ropa en la valija:

Enrollar la ropa: según el método Marie Kondo, la ropa doblada se mantiene lisa y ocupa menos espacio. Siendo así, se hace más fácil empacar, desempacar y mantener el orden dentro de la valija.

Doblar la ropa y guardarla por capas: se trata de doblar la ropa lo menos posible, y ubicarla en la valija lo más estirada que puedas. Mientras menos la dobles, mayor cantidad de prendas entrarán en la maleta.

Guardar las medias dentro del calzado

Una vez elegido el método para guarda la ropa, hay trucos 100% útiles e indispensables. Uno de ellos es el de guardar cosas dentro del calzado.

Las zapatillas generan un espacio muerto dentro de la valija. Sin embargo, si ubicas la ropa interior, medias o hasta perfumes dentro de ellas, ahorrarás mucho espacio.

Además, es importante cubrir el calzado con bolsas para que evitar que manche la ropa restante.

►TE PUEDE INTERESAR: Trucos para cuidar a tu mascota de los golpes de calor

Ubicar la ropa interior en los rincones vacíos.

La ropa interior es pequeña y permite ubicarla en cualquier parte de la valija. Siendo así, es recomendable aprovechar los espacios vacíos, una vez terminada la valija, y ubicar la ropa interior en esas zonas de espacio muerto.

valijaa.jpg Hay trucos esenciales a tener en cuenta al momento de armar una valija de viaje.

Trucos de viaje: dónde ubicar el calzado

Es una de las prendas que más molestias causan en la maleta. Este truco te sorprenderá y verás cómo el calzado ya no es un problema:

La mejor zona para ubicar el calzado es en la parte inferior de la valija.

Ubicá el calzado con la suela hacia fuera, así ocupará menos espacio.

Qué hacer con las prendas delicadas o grandes

Mientras que las prendas de ropa pesada conviene ubicarlas en la parte inferior de la valija, hay otras delicadas o grandes que es mejor colocarlas arriba, encima de todo: como abrigos grandes o un vestido delicado.

Consejo esencial: ser realista

A la hora de armar la valija, es común que quieras poner todas aquellas prendas que creen que servirán. Sin embargo, hay ropa que no usas nunca. Siendo realistas, menos la usarás durante las vacaciones.

Para evitar llevar ropa de más, es tan simple como ser realista y no colocar esas prendas que no usas nunca, simplemente porque crees que es una buena idea pero sabes que no la usarás.

►TE PUEDE INTERESAR: Trucos para tener la ropa planchada sin necesidad de planchar