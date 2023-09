Los intensos temporales de nieve en Mendoza no bastarán para recuperar el caudal de los ríos

El doctor en Ciencias de la Atmósfera, Maximiliano Viale, que estudió el pasado evento de nieve que cubrió la cordillera mendocina como hacía años no se veía, reportó que la nevada en Malargüe fue extraordinaria pero no así la ocurrida en alta montaña. Con estos registros mejorará el caudal de los ríos pero no lo suficiente como para recuperar los niveles pre-sequía.