Dueños de camiones aseguraron que hace más de 10 años que el paso a Chile no tenía tantos cortes

"Hace muchos años que no tenemos tantos días el paso cortado por problemas climáticos, hace 10 u 11 años que tuvimos un corte muy grande, y en ese momento los camiones estaban por el Acceso Sur, el Acceso Este y el carril Rodíguez Peña", recordó Squartini.

Paso a Chile-paso Los Libertadores paso cristo redentor.jpg En los 9 meses que lle este 2023, el Paso Cristo Redentor estuvo cerrado durante 2 meses por malas condiciones del tiempo. Imagen ilustrativa.

El último corte de este invierno comenzó a última hora del miércoles 16 de agosto, hasta que hubo una ventana de buen tiempo el 30 y 31 de agosto, cuando cruzaron a Chile 2.200 camiones. Pero el viernes 1 de septiembre, cuando el paso cambia de horario y funciona durante las 24 horas, se cerró nuevamente.

Los pronósticos indican que las malas condiciones seguirán por lo menos hasta el próximo martes y adelantaron que existe una posibilidad que miércoles, jueves y viernes el tiempo mejore y se pueda abrir para que los vehículos crucen hacia ambos lados de la cordillera. Según la información de Aduana, ya son 5.000 los camiones que esperan en Mendoza para cruzar la cordillera.

La relación entre Aprocam y la coordinación del paso Cristo Redentor

"Tenemos con la coordinación de Argentina una excelente comunicación y también con la gente de Vialidad Nacional. Destacamos el gran labor que hacen porque del lado argentino casi todos los días la Ruta 7 está despejada hasta la boca del túnel", aseguró el titular de la asociación de dueños de camiones.

El empresario expresó que al parecer del lado chileno no logran ese trabajo de mantener la calzada despejada para habilitar más rápido cuando hay buen tiempo. "Entendemos que el declive de la ruta no es el mismo que acá y suele nevar un poco más, pero no lo podemos saber con certeza", señaló.

Recordó que existe un convenio entre las vialidades de Argentina y el vecino país para que el que llegue primero a la boca del túnel continúe con el despeje en la otra ruta. Dijo que en el corte de 13 días corridos durante agosto, "Chile no aceptó la colaboración".

paso cristo redentor libertadores chile nieve nevadas.jpg Los chilenos aseguraron que las nevadas son intensas y que seguirán por varios días. Imagen de Los Libertadores de jornadas atrás.

Con la situación actual, el empresario sostuvo que la Coordinación de Chile decidió cerrar varios días más, aunque "hoy en alta montaña hay un sol espectacular, pero no se terminó de limpiar la ruta y no se hizo la apertura porque la ventana era corta. Ellos dicen que la nevada que tienen es muy importante, y si las vialidades no dan el ok de que las rutas son seguras para la apertura, no se abre".

Squartini hizo referencia a la decisión que se tomó en junio, cuando un temporal de lluvia derribó parte de la ruta 60 de Chile y la Aduana de todas las provincias y países limítrofes no documentaron más camiones desde que se emitió el alerta temprana por el cierre del paso Cristo Redentor para evitar la acumulación de transportes en Mendoza.

Sostuvo que fue "una medida que hizo que no llegaran tantos camiones a Mendoza, pero hay mucho malestar por parte de los transportistas que no pueden retirar los camiones de las Aduanas". Y ejemplificó la situación de un camión que salió de Mendoza con una carga de vino envasado hacia Buenos Aires, tomó otra carga y al momento de volver para ir a Chile se quedaron varados allá y no pueden regresar a Mendoza".

"Son muchos choferes que no están acá sino en otras provincias a la espera que se libere para poder hacer Aduana y retornar a la provincia", agregó.