Pronóstico del tiempo: lunes otoñal con bajas temperaturas y nevadas en cordillera

Para este lunes, la especialista indicó que seguirá el cielo nublado, seguirá el viento del sur y se espera una máxima de apenas 15 grados durante la tarde.

Pronóstico del tiempo con nevadas y frío

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y otra naranja para el resto del día por nevadas especialmente en el sur, en las zonas de Malargüe, San Rafael y General Alvear. En algunos sectores se pueden extender hasta la madrugada del martes.

Para el resto de la semana, el pronóstico del tiempo indica que los días serán muy otoñales. Desde el martes al mediodía mejoran las condiciones y se despeja el cielo. Las mínimas rondarán entre los 8 y 10 grados y las máximas llegarán a los 20 y 22 grados.