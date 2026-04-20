A un mes de empezado el otoño, esta podría ser la primera semana con temperaturas más acorde a la época, con mínimas que serán bajas y máximas que rondarán los 20 grados, según el pronóstico del tiempo. Este lunes será particularmente más frío que los próximos días. Además, hay nevadas en gran parte de la cordillera de Mendoza.
Pronóstico del tiempo: lunes otoñal con bajas temperaturas y nevadas en cordillera
Se espera un día frío y nublado con poca amplitud térmica. Las nevadas en la alta montaña se mantendrán durante todo el día, según el pronóstico del tiempo
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que desde la madrugada se mantienen las nevadas en toda la cordillera, especialmente en el centro y sur de Mendoza.
Además, advirtió que durante el amanecer se registraron bancos de niebla en Lavalle en el límite con San Juan, lo que afectó la visibilidad a los conductores. No se descarta la probabilidad de lloviznas en sectores de la provincia en el transcurso del día.
Para este lunes, la especialista indicó que seguirá el cielo nublado, seguirá el viento del sur y se espera una máxima de apenas 15 grados durante la tarde.
Pronóstico del tiempo con nevadas y frío
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y otra naranja para el resto del día por nevadas especialmente en el sur, en las zonas de Malargüe, San Rafael y General Alvear. En algunos sectores se pueden extender hasta la madrugada del martes.
Para el resto de la semana, el pronóstico del tiempo indica que los días serán muy otoñales. Desde el martes al mediodía mejoran las condiciones y se despeja el cielo. Las mínimas rondarán entre los 8 y 10 grados y las máximas llegarán a los 20 y 22 grados.