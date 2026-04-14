En un invierno que ya venía marcando el ritmo, Jay Peak Resort volvió a destacarse: superó los 10 metros de nieve acumulada en la temporada 2025/26 de Estados Unidos. Un número que lo posiciona, una vez más, entre los centros de esquí más nevados de Estados Unidos.
Un resort que ya superó los 10 metros de nieve en Estados Unidos
Con una acumulación que ya supera los 10 metros y un centro de esquí de Vermont (Estados Unidos) atraviesa una de sus temporadas más intensas en décadas
Con este registro, Jay Peak se ubica segundo a nivel país, solo por detrás de Mount Baker Ski Area, que acumulaba cerca de 11,3 metros hacia fines de marzo. De todos modos, no es una sorpresa: su promedio de la última década ronda los 9,4 metros y tiene la particularidad de seguir sumando nieve incluso para fines de abril.
La temporada pasada, de hecho, había cerrado con casi 12 metros, el mejor registro en más de dos décadas. Y este invierno arrancó con una intensidad pocas veces vista: alcanzó los 2,5 metros para Thanksgiving, llegó a los 5 metros antes de Navidad y superó los 7,5 metros el 26 de enero. Una progresión que marca uno de los inicios más fuertes en los últimos 25 años.
El salto a los 10 metros se dio tras una nevada reciente de unos 5 cm, suficiente para empujar el total. Y lo más interesante es que el pronóstico sigue sumando: se esperan nuevas nevadas en los próximos días, con temperaturas bien invernales, con máximas en cumbre cerca de los -7°C.
En la montaña, abril se vive más como pleno invierno que como cierre de temporada. La base se mueve entre 40 cm y 1 metro, con nieve firme pero que responde bien al esquí, mejorada por las últimas precipitaciones. El dominio esquiable está habilitado en gran parte, con sectores clave como Jet y Bonnie en funcionamiento, y más terreno que podría abrirse si las condiciones acompañan.
La operación sigue casi completa: los nueve medios están en marcha, hay 48 pistas abiertas y dos snowparks activos. Además, el Nordic Center se encuentra prácticamente al 100%, con circuitos tanto pisados como fuera de pista entre el bosque.
Lo que viene es el clásico mix de primavera en Jay Peak: algunos centímetros más de nieve antes de un giro hacia días más soleados. Pero, como suele pasar acá, esa transición no es lineal.
Por ahora, el invierno sigue firme. Y en Jay Peak, la temporada todavía tiene bastante para dar.