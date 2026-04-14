Un resort que ya superó los 10 metros de nieve en Estados Unidos

El salto a los 10 metros se dio tras una nevada reciente de unos 5 cm, suficiente para empujar el total. Y lo más interesante es que el pronóstico sigue sumando: se esperan nuevas nevadas en los próximos días, con temperaturas bien invernales, con máximas en cumbre cerca de los -7°C.

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En la montaña, abril se vive más como pleno invierno que como cierre de temporada. La base se mueve entre 40 cm y 1 metro, con nieve firme pero que responde bien al esquí, mejorada por las últimas precipitaciones. El dominio esquiable está habilitado en gran parte, con sectores clave como Jet y Bonnie en funcionamiento, y más terreno que podría abrirse si las condiciones acompañan.

La operación sigue casi completa: los nueve medios están en marcha, hay 48 pistas abiertas y dos snowparks activos. Además, el Nordic Center se encuentra prácticamente al 100%, con circuitos tanto pisados como fuera de pista entre el bosque.

Lo que viene es el clásico mix de primavera en Jay Peak: algunos centímetros más de nieve antes de un giro hacia días más soleados. Pero, como suele pasar acá, esa transición no es lineal.

Por ahora, el invierno sigue firme. Y en Jay Peak, la temporada todavía tiene bastante para dar.