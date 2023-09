Transportistas estiman que las pérdidas por el cierre del Paso Cristo Redentor suman U$S19 millones

A través de un comunicado, Aprocam señaló: "Las pérdidas al día de hoy (miércoles 6) rondan aproximadamente U$S 19 millones. Se estima que el camión tiene un costo de U$S 250 por día, lo que incluye el sueldo del conductor, viáticos, seguros, entre otros ítems. A ese valor lo multiplicamos por los 4.000 camiones que hay en alta montaña a la espera de poder cruzar a Chile y nos arroja un resultado de U$S 1 millón, que multiplicado por los 19 días que lleva el Paso Cristo Redentor cerrado obtenemos una pérdida de U$S 19 millones aproximadamente".

"Si realizamos la misma cuenta pero teniendo como objeto a las cargas, el costo de las mismas es de aproximadamente U$S 25.000, y sumando los días que se acumulan tenemos un valor de U$S 100 millones en mercadería estancada", agregaron.