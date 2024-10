Los deliciosos pancakes esponjosos sin TACC ni azúcar para hacer en solo 5 minutos

►TE PUEDE INTERESAR: El budín de zanahoria rico y esponjoso sin TACC ni lactosa ideal para la tarde

RECETA SIN TACC - PANCAKE(1).png Esta sencilla receta sin TACC es verdaderamente fácil y una delicia.

La receta de los pancakes sin TACC

Esta preparación es muy sencilla, pero es importante que antes de comenzar con tu preparación sin TACC limpies correctamente tu lugar de trabajo para evitar que haya contaminación cruzada.

Este paso es fundamental porque hay personas que no comen gluten porque no quieren y otros porque no pueden y esto puede afectar su salud. Por eso, una vez que la zona de trabajo este completamente limpia, puedes poner manos a la obra y realizar tus pancakes sin TACC.

Los ingredientes que necesitas para tus pancakes sin TACC:

150 gramos de premezcla sin gluten. Puedes optar por comprarla o por hacerla tú mismo. Al final de la nota te contamos cómo.

1 huevo

100 cc de leche

Ralladura de 1 naranja

1 cucharadita de polvo para hornear

La preparación de esta receta sin TACC te llevará son 5 minutos.

Paso a paso para tus pancakes sin TACC

Esta receta sin TACC es supersencilla y es perfecta para tu desayuno o merienda. Para que puedas disfrutar de algo rico y saludable.

En un recipiente mezclar bien el huevo. Si no puedes comer huevo o no quieres, puedes remplazarlo por una manzana rallada o una banana pisada. Luego, incorporar la leche que puede ser leche vegetal. Batir bien e incorporar la ralladura de naranja y si quieres esencia de vainilla. Aparte, mezclar el polvo para hornear y la harina premezcla sin TACC. Incorporar de a poco la harina con la mezcla para evitar que queden grumos. Te quedará una mezcla ligeramente espesa. Ahora, en una sartén antiadherente, crea tus pancakes en forma circular y tapar la olla o cacerola. Cocinar dos o tres minutos por cada lado y listo. Dejar enfriar y consumir.

Lo mejor de esta receta sin TACC es que al no tener azúcar puedes agregarles toppings dulces o salados.

RECETA SIN TACC - PANCAKE (2).png Puedes agregarle a tus pancakes sin TACC lo que más te guste como mermelada de arándanos.

El sencillo tutorial para tus pancakes sin TACC

La receta de estos pancakes sin TACC fue compartida por la cuenta @soyceliaconoextraterrestre.