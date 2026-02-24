Los controladores aéreos anunciaron un paro de 5 días: cómo afectará los vuelos en Mendoza

el cronograma del paro de controladores aereos El cronograma de paro de los controladores aéreos.

Los trabajadores tomaron esta decisión tras haber finalizado el período de conciliación obligatoria hace 20 días atrás, y durante el cual no llegaron a un acuerdo.

En la nota, los representantes de ATEPSA consideraron que se trata de una “medida legítima de acción sindical” que sólo afecta “despegue de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra. Asimismo, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la medida”.

Además, advirtieron que “quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y búsqueda y salvamento”.

Las aerolíneas expectantes con el paro y una reunión en la Secretaría de Trabajo

Sin embargo, las empresas aéreas prevén la posibilidad de que se levante la medida de fuerza tras una asamblea general que tendrán los afiliados al gremio este martes.

"Todavía no tenemos el escenario final. Entendemos que hay posibilidades de que se postergue", explicaron desde una compañía a La Nación.

El gremio no se había adherido al paro general de la CGT

Esta nueva medida de fuerza se da en un contexto de una alta tensión gremial en el transporte. El pasado miércoles 11 de febrero la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) se adhirió al paro general de la CGT en protesta a la reforma laboral pero ATEPSA no.

El conflicto del gremio es con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por la falta de una “propuesta salarial real”.

Anteriormente, el Gobierno solucionó la pérdida de vuelos dictando la conciliación obligatoria, tal como pasó durante las fiestas de fin de año.

La expectativa ante el paro está puesta en el martes o miércoles (aún no está confirmado el día) cuando se den las negociaciones gremiales en la Secretaría de Trabajo.