Los colegios privados le pidieron a la DGE no adherir al tope de aumento propuesto por la Nación.

Mendoza decidió no pronunciarse a favor de esta medida. Desde Dirección General de Escuelas (DGE) aseguraron a Diario UNO que cada jurisdicción tiene la potestad de analizar su situación y que por el momento, no se firmó el acuerdo porque no está publicado en el Boletín Oficial.

colegios privados Desde la DGE aseguraron que se van a reunir con las cámaras locales para llegar a un acuerdo.

"El aumento de las cuotas es algo que está normado y Mendoza tiene su forma de normarlo. Desde la DGE hay diálogo con las cámaras para seguir en el mismo sentido que venía trabajando", confirmaron.

Agregaron que las autoridades de la DGE se van a reunir con las cámaras locales parea definir la situación de la provincia. El Consejo de Educación Católica (CONSEC) y la Asociación de Colegios Privados de Mendoza (ACPM), que representan los colegios de gestión privada de la provincia, enviaron una nota a la DGE el miércoles para que se respete la aplicación de la nueva escala de equidad, con actualización autorizada para las cuotas del 24% y no se adhiera al acuerdo presentado por Nación.

