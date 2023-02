Cerca de 40 chicos de entre 5 y 8 años quedaron en medio de una balacera en el barrio La Favorita

Maximiliano Arce es uno de los profesores que estaba presente en la tarde noche del jueves en la cancha ubicada en la plaza Arce del barrio la Favorita, de Capital, donde unos 40 chicos de entre 5 y 8 años estaban en entrenamiento de fútbol.

inseguridad en mendoza plaza aliar barrio la favorita.jpg En la plaza Aliar, del barrio La Favorita, de Capital, 40 chicos de entre 5 y 8 años que entrenaban al fútbol para escuelita, quedaron en medio de un tiroteo.

"Eran cerca de las 21.40 cuando un grupo de pibes pasó por la plaza. Estábamos entrenando a niños de 5 a 8 años, y empezamos a sentir disparos. Para cubrir a los niños los tiré de panza a la cancha. Un grupo de padres se tuvo que refugiar detrás de las gradas, otros también se tiraron y metieron debajo de las gradas para refugiarse de los disparos. En un tiroteo no sabés para dónde puede ir una bala", expresó el profesor de fútbol del barrio.

Aseguró que escuchó entre 7 y 8 disparos, y describió que todos los chicos estaban muy asustados, ya que fue un momento "terrorífico".

Por su parte, Eveling, quien es la coordinadora de la escuelita de fútbol para los chicos del barrio, aseguró que en el momento que comenzaron los tiros estaba en las gradas junto a otras mamás. Dijo: "Hay muchos niños siempre. Anoche fue un hecho aberrante, podría haber sido una tragedia. Para nosotros es lamentable lo que pasó, no solo como profesores, sino como padres porque nuestros hijos estaban en la plaza también".

Policia de Mendoza.jpg Aseguraron que con la balacera en medio del entrenamiento de los chocos el barrio retrocedió el 20 años. Señalaron que no por vivir allí están acostumbrados a estas situaciones.

Reclamo de seguridad en el barrio La Favorita

"Necesitamos presencia policial tanto en el barrio como en la plaza Aliar", aseguró Eveling, y agregó: "Pueden decir que porque somos del barrio estamos acostumbrados a ver esas situaciones, pero no es así. Nosotros somos padres y en el momento de una situación así, estando en una cancha a la intemperie no hay seguridad, no hay un solo móvil policial".

Detalló que en el momento de la balacera, "las madres agarraron a sus hijos para contenerlos. Yo tenia 15 niños que todavía no los retiraban y me tuve que quedar con ellos para protegerlos, junto con las madres que me acompañaron".

"Los móviles demoraron y el que llegó no era de la zona, el policía me dijo que no conocía la zona. Le pedí por favor que se quedara conmigo hasta que pasara la situación, pero no se quedó. Me dijo venía otro móvil, pero me quedé esperando 15 minutos con las otras mamás que me dijeron que me acompañaban", recordó la coordinadora de Cipolletti Futbol Club.

"Le pedimos al ministro de Seguridad que haga presencia en el barrio, no solo proyectos. Tenemos una comisaria en desuso, no hay fiscalía, no hay móviles, no hay policías. El móvil que llegó anoche me dijo que no tenían compañeros para resguardar ante casos así. Queremos seguridad en la cancha y en todo el barrio. Se están cometiendo delitos en los colectivos, son muchos los hechos que se están cometiendo. Es increíble que no tengamos seguridad a esta altura. Con lo de anoche retrocedimos 20 años en el barrio, no puede ser que no haya un móvil en una zona tan transitada, no puede ser que no tengamos seguridad en una plaza con tanta aglomeración de gente", reclamó la mujer.