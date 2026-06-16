Basta con mencionar un recreo, una tarde de verano con amigos, con primos o una visita al kiosco del barrio para que la memoria se llene de sabores y colores con golosinas o productos que marcaron la infancia argentina. Hoy, muchos de esos ya no existen, pero viven intactos en el paladar de los recuerdos.
Los argentinos nacidos entre los 80 y 90 activan sus mejores recuerdos porque probaron esta golosina al crecer
A partir de los años 80 a la década de los 90, muchas golosinas fueron las que marcaron la infancia y hoy son protagonistas en la memoria emocional argentina
Si creciste en Argentina entre los años 70 y 2000, seguro que alguna vez tuviste la oportunidad de que tus padres te compraran alguna que otra golosina y de poder disfrutar con algún amigo o a escondidas de un hermano. Cada que los padres podían darle ese lujo a sus hijos y los kioscos barriales ponían en sus calameleras y estantes uno de sus productos más deseados por los niños de la época.
Hoy muchos de ellos son tan característicos que se los sigue recordando y se convirtieron en verdaderos íconos de la infancia de toda una generación, aunque con el paso del tiempo desaparecieron de los kioscos. Así que si sos de esa época, de seguro los recordarás. Te contamos cuáles son.
Los argentinos nacidos entre los 70 y 90 activan sus mejores recuerdos porque probaron este producto al crecer
Para iniciar un viaje nostálgico a los kioscos de los 70 y 2000 tenemos que empezar por un famoso chicle. Uno de los más recordados es, sin dudas, el chicle DINOVO. Durante los años 90, Dinovo fue mucho más que un chicle barato, ya que en ese momento con unas pocas monedas uno podía armar un bolsón de golosinas.
Esta golosina fue el sabor frutal que acompañó las tardes en el colegio y las salidas al kiosco. Con un paquetito de a dos y su precio de 15 centavos en aquel momento, se convirtió en el favorito de toda una infancia argentina.
Otro clásico infaltable en el recuerdo argentino es la Nucita ese postrecito cremoso dividido en dos sabores: chocolate con avellana y leche, aunque luego empezó a venir chocolate-frutilla e incluso tricolor para la década de los 2000.