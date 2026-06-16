Los argentinos nacidos entre los 80 y 90 activan sus mejores recuerdos porque probaron esta golosina al crecer

Si creciste en Argentina entre los años 70 y 2000, seguro que alguna vez tuviste la oportunidad de que tus padres te compraran alguna que otra golosina y de poder disfrutar con algún amigo o a escondidas de un hermano. Cada que los padres podían darle ese lujo a sus hijos y los kioscos barriales ponían en sus calameleras y estantes uno de sus productos más deseados por los niños de la época.

kiosco, niña, golosina Hay productos y golosinas que todos los nacidos entre los años 80 y 2000 recordarán con mucha nostalgia y amor. Foto Rtve

Hoy muchos de ellos son tan característicos que se los sigue recordando y se convirtieron en verdaderos íconos de la infancia de toda una generación, aunque con el paso del tiempo desaparecieron de los kioscos. Así que si sos de esa época, de seguro los recordarás. Te contamos cuáles son.