Lloran los golosos: la clásica golosina argentina que ya nadie consigue en el país

Las golosinas que ya no se consiguen en Argentina

Estas golosinas no solo eran parte de la merienda o la compra en el kiosco escolar: eran rituales de la infancia, símbolos de momentos felices y sencillos. Hoy, su recuerdo genera una ola de nostalgia. Te contamos cuáles son:

Bocadito Rospy

El Rospy era un bocadito de chocolate con relleno frutal, fabricado por Nestlé. Su envoltorio rojo y su sabor particular lo hicieron popular en los recreos escolares. Aunque no tuvo campañas publicitarias masivas, se convirtió en un favorito de culto. Su desaparición no fue anunciada oficialmente, pero muchos consumidores reportan no verlo en kioscos desde hace más de una década.