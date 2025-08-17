Inicio Sociedad Café
¡Lo estás haciendo mal!: te explico cómo evitar que el café de filtro quede amargo y feo

El café en un alimento de origen vegetal muy consumido, rico y popular en el mundo. Una de sus variantes más conocida es el café de filtro de tela o papel

Isabella Brosio
Un secreto y algunos consejos para preparar un buen café de filtro en casa 

Tostado, torrado, dulce, amargo, con leche, solo o con chocolate. El café es una bebida muy variable y versátil, que se amolda al paladar y gusto de cada persona.

Una de las variedades más consumida en los hogares argentinos, es el café de filtro, una opción de este alimento que requiere de ciertas recomendaciones, consejos y cuidados.

El café de filtro se prepara con una tela o papel que, valga la redundancia, filtra los granos del alimento permitiendo el paso de la bebida infusionada. Muchos cometen errores al preparar café de filtro y hoy te comparto una de las equivocaciones más comunes.

café molido
El café se puede preparar caliente, frío, endulzado, amargo o combinado con otros alimentos

El café es un producto natural que se obtiene de la planta de cafeto o cafetales. Esta especie es originaria de las tierras de Etiopia, lo que antes se conocía como Abisinia.

El café crecía de manera silvestre hasta que poco a poco se comenzó a domesticar el cultivo y se llevó a cabo la expansión geográfica del grano. En la actualidad, esta bebida es muy popular en el mundo, particularmente en Argentina se cultiva en el noroeste y se consume casi tanto como el mate.

El error común que muchos cometemos al preparar café de filtro

Seguro tienes en casa un filtro de café de tela ya teñido por el paso de los años y el exceso de uso. Este tipo de filtros se utiliza para preparar la infusión filtrada con los granos molidos no instantáneos.

Quizás no lo sabías, pero el filtro de café jamás debería tocar el fondo de la taza o el café ya preparado o filtrado. Cuando la base del filtro de tela entra en contacto con el café del fondo, el alimento se puede volver más amargo.

filtro de tela
Contrariamente, si el café no se filtra lo suficiente, el alimento puede quedar ácido

El filtro de café no se mueve dentro de la taza como un saquito de té. Si cometemos este error no solo arruinamos el sabor de la bebida, también extraemos en mayor cantidad el café del grano, generando un gusto amargo, poco agradable.

Lo ideal es dejar que el agua corra por el filtro de maneta natural, sin movimientos ni trucos para acelerar el proceso. A continuación, te comparto una serie de consejos útiles para evitar este y otros errores.

Un alimento con beneficios: 4 consejos prácticos para preparar café de filtro

café de filtro
Limpia bien los filtros y elementos con los que preparas café

  1. Utiliza aproximadamente 12 gramos de café molido por cada 180 mililitros de agua.
  2. Utiliza café de calidad con granos aromáticos.
  3. Lava los filtros de tela completamente luego de cada uso o utiliza filtros descartables.
  4. Deja reposar el primer chorro de agua en el café para que los granos se humedezcan y liberen todos los sabores.

