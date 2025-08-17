¡Lo estás haciendo mal!: te explico cómo evitar que el café de filtro quede amargo y feo

café molido El café se puede preparar caliente, frío, endulzado, amargo o combinado con otros alimentos

El café es un producto natural que se obtiene de la planta de cafeto o cafetales. Esta especie es originaria de las tierras de Etiopia, lo que antes se conocía como Abisinia.

El café crecía de manera silvestre hasta que poco a poco se comenzó a domesticar el cultivo y se llevó a cabo la expansión geográfica del grano. En la actualidad, esta bebida es muy popular en el mundo, particularmente en Argentina se cultiva en el noroeste y se consume casi tanto como el mate.

El error común que muchos cometemos al preparar café de filtro

Seguro tienes en casa un filtro de café de tela ya teñido por el paso de los años y el exceso de uso. Este tipo de filtros se utiliza para preparar la infusión filtrada con los granos molidos no instantáneos.

Quizás no lo sabías, pero el filtro de café jamás debería tocar el fondo de la taza o el café ya preparado o filtrado. Cuando la base del filtro de tela entra en contacto con el café del fondo, el alimento se puede volver más amargo.

filtro de tela Contrariamente, si el café no se filtra lo suficiente, el alimento puede quedar ácido

El filtro de café no se mueve dentro de la taza como un saquito de té. Si cometemos este error no solo arruinamos el sabor de la bebida, también extraemos en mayor cantidad el café del grano, generando un gusto amargo, poco agradable.

Lo ideal es dejar que el agua corra por el filtro de maneta natural, sin movimientos ni trucos para acelerar el proceso. A continuación, te comparto una serie de consejos útiles para evitar este y otros errores.

Un alimento con beneficios: 4 consejos prácticos para preparar café de filtro

café de filtro Limpia bien los filtros y elementos con los que preparas café