"Le gatillaron varias veces": el violento asalto al candidato Pablo Cervi a pocas horas de la elecciones

El círculo cercano del candidato alimentó la incertidumbre frente a un contexto de tensión debido a la proximidad de las elecciones legislativas.

El círculo más cercado de Cervi remarcó la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad nacional para garantizar la seguridad de los candidatos y sus familiares.

A pocas horas de las elecciones legislativas: las palabras del candidato tras el violento asalto

Embed - Radio Siete Neuquén on Instagram: "Anoche fue asaltado con violencia en su casa. Pablo Cervi, candidato a senador. . Cobertura en vivo Domingo 9 y 18 hs. por canal 7 Neuquén. Canal 7 o c7neuquen.com.ar/vivo Youtube @Canal7NQNNoticias Radio 7 por la 97.7 Youtube @radiosietenqn" View this post on Instagram A post shared by Radio Siete Neuquén (@radiosietenqn)

El candidato expresó su malestar y relató los acontecimientos vividos en la previa de las elecciones legislativas, "traté de disuadirlos y ahí ligué culatazo y amenazas, me encañonaron con un movimiento con el revolver".

El candidato por La Libertad Avanza, Pablo Cervi emitió su voto y habló acerca de lo vivido junto a su familia. Cervi y su seres queridos se encuentran en buen estado y el hecho está siendo investigado por la fiscalía y la policía provincial.