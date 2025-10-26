"Le gatillaron varias veces": el violento asalto al candidato Pablo Cervi a pocas horas de la elecciones

Pablo Cervi, candidato a senador y diputado nacional por La Libertad Avanza, se encontraba en su casa de Neuquén con su familia cuando se produjo el ataque. Los agresores ingresaron a la vivienda horas antes de las elecciones.
Durante el asalto, los agresores golpearon al candidato y accionaron gatillo con un arma en diversas ocasiones. Si bien le gatillaron varias veces, el arma no se disparó, según relatan fuentes allegadas al diputado.
Los familiares del candidato resultaron ilesos, aunque salieron altamente afectados por la situación. Según lo explica el entorno de Cervi, la zona donde ocurrió el hecho se encontraba libre de presencia policial, los intentos de llamar al número de emergencias local no fueron respondidos y la policía tardo más de media hora en llegar a la vivienda.
El círculo cercano del candidato alimentó la incertidumbre frente a un contexto de tensión debido a la proximidad de las elecciones legislativas.
El círculo más cercado de Cervi remarcó la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad nacional para garantizar la seguridad de los candidatos y sus familiares.
A pocas horas de las elecciones legislativas: las palabras del candidato tras el violento asalto
El candidato expresó su malestar y relató los acontecimientos vividos en la previa de las elecciones legislativas, "traté de disuadirlos y ahí ligué culatazo y amenazas, me encañonaron con un movimiento con el revolver".
El candidato por La Libertad Avanza, Pablo Cervi emitió su voto y habló acerca de lo vivido junto a su familia. Cervi y su seres queridos se encuentran en buen estado y el hecho está siendo investigado por la fiscalía y la policía provincial.