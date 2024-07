Las rutinas de ejercicio de Japón para quemar la grasa del estómago rápidamente

El Taiso es una rutina de calistenia tradicional practicada en Japón durante casi un siglo. Crasto menciona que los ejercicios de taiso implican movimientos rítmicos y dinámicos que combinan estiramientos, entrenamiento de fuerza y ejercicios aeróbicos.

Todo esto se realiza con música de fondo suave, lo que añade un componente relajante a la práctica.

