Las exquisitas galletitas saladas con semillas sin TACC perfectas para la merienda

galletitas - receta - sin TACC (1).png Estas galletitas sin TACC son exquisitas y muy fáciles de hacer con esta receta.

La receta de las galletitas saladas sin TACC

Recuerda que antes de realizar cualquier tipo de receta sin TACC debes limpiar correctamente el lugar de trabajo para evitar que haya contaminación cruzada.

Este paso es muy importante porque hay personas que no comen gluten porque no quieren y otros porque no pueden y esto puede afectar su salud. Por eso, una vez que la zona de trabajo este completamente limpia, puedes poner manos a la obra y realizar tus exquisitas galletitas sin TACC.

Ingredientes para tus galletas saldas sin TACC:

100 gramos de harina de garbanzos

1/2 cucharadita de polvo para hornear

60 gramos de fécula de mandioca

1/2 cucharadita de goma xántica

2 cucharadas de semillas

3 cucharadas de aceite de girasol

Agua cantidad necesaria

La harina de garbanzos, además de aportar un sabor increíble, es muy saludable, por su valor nutricional.

galletitas - receta - sin TACC.png Puedes agregarle las semillas que más te gusten a esta receta.

Paso a paso para tus galletitas saladas sin TACC

En un recipiente vas a mezclar todos los secos: harina de garbanzos, polvo para hornear, la fécula de mandioca, la goma xántica y las semillas. Luego, deberás hacer un hueco en el medio y agregar el huevo y el aceite e incorporar con una espátula. Ayudarte con tus manos hasta tener una masa y con un palo de amasar estirarla y que quede lo más fina posible. Pinchar la masa con un tenedor. Con un cortante, cuchillo o puedes ayudarte con cualquier elemento para cortar tus galletitas de la forma que más te guste. No es necesario enmantecar ni enharinar la placa con la que la llevarás al horno, en caso de que creas necesario puedes usar papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180°C por entre 8 y 10 minutos. ¡Listo! Ya puedes disfrutar de tus deliciosas galletitas saladas sin TACC.

Consejo, estas galletitas son perfectas para acompañar con un dip de palta o queso untable.