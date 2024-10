Los deliciosos ravioles de jamón y queso sin TACC fáciles de preparar y con pocos ingredientes

RECETA - SIN TACC - RAVIOLES (1).png La receta de estos ravioles de jamón y queso sin TACC es verdaderamente deliciosa.

La receta de los ravioles de jamón y queso sin TACC

Recuerda que antes de realizar cualquier tipo de receta sin TACC debes limpiar correctamente el lugar de trabajo para evitar que haya contaminación cruzada.

Este paso es muy importante porque hay personas que no comen gluten porque no quieren y otros porque no pueden y esto puede afectar su salud. Por eso, una vez que la zona de trabajo este completamente limpia, puedes poner manos a la obra y realizar tus exquisitos ravioles sin TACC.

Ingredientes para tus ravioles sin TACC:

120 gramos de premezcla sin TACC .

. 120 gramos de leche en polvo sin TACC .

. 60 gramos de fécula de mandioca.

1 cucharada de aceite.

Media cucharadita de sal.

1 huevo.

Chicle de mandioca y chuño de mandioca.

Para el relleno: jamón y queso sin TACC.

Paso a paso para tus ravioles sin TACC

En un recipiente mezcla la leche en polvo, la premezcla sin TACC, la fécula de mandioca y la sal. Luego, agregar el huevo, el aceite y el chicle de mandioca. Incorporar de a poco hasta tener una masa lisa. Estirar la masa, y con una raviolera poner la masa y agregar el relleno. Dejar reposar los ravioles por 15 minutos. Poner a hervir agua y cuando este a punto poner los ravioles. Retirarlos cuando estén arriba flotando, aproximadamente por 10 minutos.

