Las 6 canciones que más felicidad producen según un estudio psicológico

En este punto algunos estudios comprobaron que hay canciones que generan el punto máximo de alegría. El licenciado en Psicología, Michael Bonshor elaboró un listado de todos los temas musicales que generan felicidad en las personas en Reino Unido, lo que lleva a que las personas experimenten una sensación de bienestar. De acuerdo a un artículo de la BBC, explicaron: “Escuchar música relajante tiene un impacto positivo en el sistema nervioso”.

Según el estudio de Bonshor, la canción que transmite más felicidad es "Good Vibrations" interpretada por The Beach Boys. Esta canción es de 1966 y está escrita, compuesta y producida por Brian Wilson. Ni bien se publicó, fue un éxito.

Pero, no es la única canción que transmite felicidad, según los psicólogos y en la lista también encontramos a ‘I Got You’ de James Brown

Otra canción considerada entre las que más felicidad genera es "House of fun"’ de Madness.

Un poco más cercana en el tiempo, "Get the Party Started" de Pink es considerada otra de las canciones que te levantan el ánimo por las nubes

