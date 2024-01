Conoce las 10 canciones más alegres de la historia, según la ciencia

En promedio, las canciones tenían entre 140 y 150 beats por minuto, un tempo que es unos 20 beats más rápido que una canción pop promedio.

A continuación te compartiremos el listado de las canciones más alegres de la historia, según el estudio realizado por el científico holandés Jacob Jolif.

¿Cuáles son las canciones más alegres de la historia?

1- Don’t Stop Me Now (Queen)

"Don't stop me now" fue lanzada por el grupo británico Queen en 1978. El videoclip de la canción fue dirigido por J. Kliebenstein y grabado en el Forest National de Bruselas, Bélgica, el 26 de enero de 1979.

Queen - Don't Stop Me Now (Official Video)

2- Dancing Queen (Abba)

En 1975 el grupo ABBA escribió esta canción, la cual forma parte de su cuarto álbum de estudio del grupo, titulado "Arrival".

Abba - Dancing Queen (Official Music Video Remastered)

3- Good Vibrations (The Beach Boys)

La canción "Good Vibrations" fue escrita, compuesta y producida por Brian Wilson con letras de Mike Love e interpretada por The Beach Boys con Carl Wilson como vocalista principal.

The Beach Boys - Good Vibrations (Official Music Video)

4- Uptown Girl (Billy Joel)

En 1983 Billy Joel incluyó la canción "Uptown Girl" en su álbum "An Innocent Man". La letra describe a un obrero "del centro" tratando de atraer a una chica "de la alta sociedad".

Billy Joel - Uptown Girl (Official Video)

5- Eye Of The Tiger (Survivor)

"Eye Of the Tiger" es recordada por muchos por ser una de las canciones más icónicas de la saga de películas de Rocky Balboa.

Survivor - Eye Of The Tiger (Official HD Video)

6- I'm a Believer (The Monkees)

"I'm a Believer" es una canción originalmente compuesta por Neil Diamond, y que alcanzó la popularidad en la versión de The Monkees de 1966. Incluso en 2001 la banda Smash Mouth realizó un cover de esta canción para la película "Shrek".

I'm a Believer

7- Girls Just Wanna Have Fun (Cyndi Lauper)

La canción "Girls Just Wanna Have Fun" fue escrita e interpretada por Cyndi Lauper, y la misma fue incluida en su álbum debut de estudio, "She's So Unusual" (1983).

Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Official Video)

►TE PUEDE INTERESAR: Cuáles son las 10 mejores canciones de Soda Stereo según la IA

8- Livin’ On A Prayer (Bon Jovi)

"Livin' On A Prayer" fue lanzada como segundo sencillo del tercer álbum de estudio de la banda de rock Bon Jovi titulado "Slippery When Wet" (1986).

Bon Jovi - Livin' On A Prayer

9- I Will Survive (Gloria Gaynor)

Gloria Gaynor lanzó esta canción en 1978. La misma fue escrita por Freddie Perren y Dino Fekaris.

Gloria Gaynor - I Will Survive

10- Walking on Sunshine (Katrina & The Waves)

En 1983 Kimberly Rew escribió la canción "Walking on Sunshine", la cual fue grabada por la banda de rock británica Katrina & The Waves.