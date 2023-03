La Vía Blanca de la Vendimia 2023 volvió a repetir un popurrí de carros con diferentes temáticas

De todas maneras, nada impidió que el desarrollo de la Vía Blanca captara la atención de miles de turistas y mendocinos, que se agolparon en las calles céntricas para poder ver de cerca a su candidata favorita al centro nacional de la Vendimia. Incluso, hubo momentos donde la Policía no pudo contenter a la multitud que copó el recorrido de los carros.

Economías regionales y reciclado, la temática de Guaymallén y Las Heras

Quizás el departamento más cuestionado en esta Vendimia 2023 sea Guaymallén, por la particular elección de su representante y la polémica que se generó en torno a ella. Sin embargo, fueron de lo más concretos a la hora de presentar un carro alegórico.

El carro de Guaymallén puso énfasis en la política de reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos urbanos. Para plasmarlo estéticamente, se utilizaron plásticos y elementos reciclables provenientes de los puntos verdes del departamento.

Además, se quiso representar el aporte de este departamento en la producción de verduras y hortalizas y como unión entre ellas, se destacó la importancia de los canales de agua libres de contaminación.

Otro carro con referencia a la importancia del reciclado fue el de Las Heras, que rinde homenaje a los recuperadores urbanos y pone en valor el reciclado como un modo imprescindible para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Más de la mitad del carro se mostró recubierto con cartones y materiales adquiridos a los recuperadores del Centro Verde de Las Heras. Con estos elementos reciclables se han realizado esculturas de íconos del departamento. En lo más alto se ubicó a la reina departamental, rodeada por dos hileras de vides.

En la parte trasera del carro, un conjunto de tubos transparentes que sirven para separar residuos, se fueron llenando a lo largo del recorrido del carro por las calles de la Ciudad.

San Martín, Santa Rosa y Godoy Cruz homenajearon a personajes de la historia y la cultura

En el 2023 se cumplen 200 años del regreso de José de San Martín a su "Tebaida", es decir, la chacra que el Padre de la Patria poseía en este departamento. Por esto, el diseño del carro vendimial evoca esta parte de la vida del prócer.

El carro invitó a imaginarlo recorriendo las calles del departamento que lleva su nombre, caminando como un vecino más, soñando en un pueblo que avanza, trabajando la tierra como un labriego y cultivando el Bonarda como un viticultor.

El diseño y la mano de obra para su construcción fueron enteramente aportados por equipos propios, artesanos y hacedores de cultura del Municipio de San Martín.

Via Blanca - Vendimia 2023 (81) Godoy Cruz y su referencia al dios Baco. Foto: Axel Lloret

En cuanto a Santa Rosa, quisieron recordar al santarrosino y "juglar de América", el cantautor, cineasta y actor Leonardo Favio, a 10 años de su fallecimiento. Su legado perdura sobre todo en los habitantes del pueblo de Las Catitas, la tierra que lo vio nacer. Favio cultivó con sus propias manos los parrales de la finca “La Carola”, que fue un lugar de reuniones y tertulias de amigos, artistas y vecinos del lugar. El carro vendimial 2023 representó el cariño de los santarrosinos hacia el gran Leonardo Favio.

En el caso de Godoy Cruz, se recordó el legado del artista plástico Ángel Pérez Vega. Así, mostró obras de quien dedicó gran parte de su vida a plasmar escenas de la fiesta máxima de la provincia.

Se trata de las mismas pinturas que vistieron los escenarios de las distritales y la Vendimia departamental. Además, reflejaron el universo de la cosecha, la labor en la tierra, la calidez del paisaje rural y la vida entre viñedos, con una mirada social, realista y bella.

Además, se hizo referencia a Baco, el dios romano del vino.

General Alvear, San Rafael y La Paz, carros con perspectiva moderna

Entre los que mostraron conceptos más modernos, se ubicó San Rafael, que centró su diseño en una única idea: la referencia a Baco, el dios del vino. Todo el carro giró en torno a la cara de Baco en forma de copa y una serie de racimos donde se ubicaron las representantes distritales. La idea fue representar a este personaje mitológico, pero con conceptos modernos.

Via Blanca - Vendimia 2023 (72) El carro de San Rafael, con líneas modernas que recordaron a Baco, el dios del vino. Foto: Axel Lloret

La misma idea de vanguardia estuvo plasmada en el carro de General Alvear, mostrando el trabajo que se está realizando en el centro de biotecnología vegetal sustentable. En el carro se pudo observar la simbología del ADN y de las moléculas de la vid.

Alvear se quiere proyectar hacia la vanguardia tecnológica y por esto también se quiso plasmar en el carro el primer centro estatal de capacitación de vehículos aéreos no tripulados. El trono de la reina departamental fue un VANT (drones) gigante a punto de despegar. También se tuvo en cuenta plasmar los colores y la marca propia de General Alvear en cada detalle.

Otro que recurrió a conceptos modernos fue el carro de La Paz, que representó a través de sus formas geométricas, las características de la parra creciendo desde lo más profundo de la tierra; el hombre, con sus conocimientos interviene y le permite jugar con esas formas de los viñedos. Los arcos y sus verticales simbolizaron hileras y espalderos inclinados.

Las formas trapezoidales se extendieron hacia arriba y hacia atrás creando puentes que unieron 2 puntas: presente y futuro, trabajo y desarrollo, unión e independencia, además de transmitir una sensación de dinamismo y velocidad. Aportando estabilidad y firmeza se apreciaron líneas verticales que bajaban de cada arco, las cuales representaron los tirantes de los puentes y al mismo tiempo sugirieron las cuerdas de un arpa, el sonido de este instrumento, reconocido por transmitir paz y tranquilidad.

Las uvas y el agua como temática central en los carros de Junín y Luján

El carro del departamento de Junín tuvo como diseño principal una corona central, desde donde emergía la soberana, cuyas gemas fueron luminarias reconvertidas de sodio a led, reflejando el compromiso con la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes.

Conjugó con un cuadro vendimial, donde la protección del medio ambiente se vio reflejada en el agua, en los viñedos y en la calidad de nuestros vinos.

carro luján 2.jfif Luján se lució con una obra del artista Luis Battaglia Axel Lloret

Gran parte del carro estuvo realizado con elementos en desuso, con mano de obra municipal. Más de 5 mil metros lineales de material desechado transformado en objetos estéticos a través del diseño, recuperados de la planta Junín Punto Limpio.

En el caso de Luján de Cuyo, el carro fue una obra del artista plástico Luis Battaglia. Con hierros reciclados se construyó una corona central, que desde lejos se observó como formas irregulares sobre un fondo texturizado y recubierto de dorado a la hoja. Fue una referencia a Luján como Tierra del Malbec.

San Carlos y Tunuyán rindieron culto al agua pura

En el caso de San Carlos, la referencia como siempre, fue al cuidado del agua pura. Fue el eje conceptual del diseño del carro vendimial.

Desde un témpano de hielo surgía el agua que riega los viñedos. Festejaron los 250 años de la fundación con una imagen que giró y aportó dinamismo a la composición.

Via Blanca - Vendimia 2023 (75) Uno de los carros que hizo referencia al agua fue el del departamento de Tunuyán. Foto: Axel Lloret

Un tren recordó la llegada del ferrocarril a nuestra provincia, fuente de estímulo turístico y productivo.

El carro contó con el aporte de los alumnos de la ENET de La Consulta, en el desarrollo de los diversos mecanismos que implicó el diseño.

El carro de Tunuyán quiso representar el paisaje de la región: una vista privilegiada, montañas, viñedos y campos de cultivos de frutales.

Allí, en la Cordillera de los Andes, a más de 5.000 metros de altura nace Eco de los Andes. En el diseño se pudo ver el recorrido del agua desde la inmensidad de la montaña hasta llegar a los campos de cultivo y viñedos.

Maipú y Ciudad, carros que transmiten la alegría de la fiesta

La Ciudad de Mendoza elaboró un carro en el que se representó la alegría de ser el departamento anfitrión de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Más de 30 figuras compusieron el carro de la Capital. Al frente, los corazones dieron la bienvenida y transmitieron el espíritu amigable de una ciudad que recibe a todos y todas.

Via Blanca - Vendimia 2023 (84) La Capital hizo alusión a la alegría de darle la Bienvenida a la Vendimia a mendocinos y turistas. Foto: Axel Lloret

En el centro se ubicó la corte, que precedió y acompañó a la Reina, coronada por racimos, tachos y vino rindiendo homenaje a la vendimia. Pero resultaron notables las cientos de tiras de tela anudadas entre sí, entrelazadas, juntas, que fueron elementos simbólicos que contaron que a la Ciudad la hacemos entre todos y todas.

El diseño del Carro estuvo a cargo de Alejandro Castilla.

El concepto de Maipú también fue transmitir alegría, lo concibieron como el fruto del trabajo de todo un año donde cada familia de productores cosecha sus viñedos con mucha dedicación, trabajo y sacrificio para obtener las uvas.

El carro buscó transmitir ese concepto de festividad, con un diseño colorido y alegre; curvas que permitieron representar el amanecer de una mañana de vendimia, el carro de este año invitó a disfrutar esta fiesta tradicional y popular de Mendoza.

Otro punto que siempre Maipú quiere resaltar, fue la bandera que representa el arraigo por la tierra.

Malargüe y Lavalle rindieron homenaje a los atributos de sus tierras

En el caso de Malargüe se tomó como motor para el concepto de su carro el nombre de la Vendimia Central, “Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza”.

Así, realizó un diseño en el que se mostró un gaucho con su guitarra bajo una parra. Con su canto inspiró a la extensión de sus ramas entre valles, su pueblo lleno de tradiciones y cultura, danzas, trashumancia y montañas. Culminó en una escultura que ofreció el fruto de nuestra tierra a Dios, como primicia, al creador de todo, quien lo devuelve a la naturaleza, a su cuidado, entregando ese fruto al pueblo.

Via Blanca - Vendimia 2023 (82) Los encantos naturales de Malargüe reflejados en su carro vendimial. Foto: Axel Lloret

En cada obra de este carro se fundieron los productos que la tierra malargüina otorga. La vid, sin ser el producto principal, también en Malargüe se traduce en sombra refrescante de algunos patios; la minería, reflejada en la escultura de la mujer de rodillas, hecha con chatarra reciclada; la cultura, el arte y sus juglares; la papa, el ajo y, por supuesto, el chivito malargüino, esfuerzo de todos sus crianceros.

El carro de Lavalle también hizo referencia a los encantos de su tierra.

El eje central del carro que transporta a Morena González Reggio, reina departamental, fue un ícono de la cultura y tradición huarpe, el telar, que se enriquece en cada entramado.

Los hilos que tejen ese telar invitaron a recorrer la historia de los antepasados, allí se pudo ver la silueta de la ancestral Capilla de Lagunas del Rosario, el presente simbolizado en el desarrollo productivo y las experiencias genuinas de turismo rural, religioso y el futuro, representado en la juventud de las mujeres lavallinas que impulsan el desarrollo y crecimiento.

Se visualizaron en los costados del carro imágenes que mostraron el desarrollo productivo con sus vides, los tradicionales melones y sandías, olivos y la exquisita miel.

Tupungato y el trabajo de una artista plástica

Este año la artista plástica Liliana Coletto fue la encargada de crear el carro de Tupungato, como protagonista explicó el proceso de armado -con bocetos mediante- y el paso a paso de elaboración de las piezas hasta llegar al producto final que se logró. "Fue todo un desafío porque no nos olvidemos que esto va a llevar a nuestra reina, así que es una gran responsabilidad estar a cargo de este trabajo, el que me enorgullece haberlo podido hacer y que me hayan convocado”, dijo.

La idea argumental de la fiesta departamental de la Vendimia 2023, “Mi Valle: un Tupungato grande”, dio pie para armar la representación artística del acceso a la localidad por Los Cerrillos, la letra corpórea de Tupungato y los viñedos que se avistan al ingresar.