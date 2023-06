La vacunación antigripal está en los niveles esperados y hay baja demanda en bebés y embarazadas

"A los niños no los podemos vacunar contra la gripe hasta los seis meses, es decir, que dependen de los anticuerpos que le pasó la mamá por placenta. Cuando yo vacuno en el puerperio por leche no pasa nada y el hecho de que no esté con gripe la mamá por vía respiratoria no tiene ni más mínimo impacto comparado a vacunar en el embarazo", explicó Aguilar.

vacuna antigripal Iris Aguilar sostuvo que el grupo mayor de 65 años es el de mayor aceptación de la vacuna antigripal.

La jefa de Inmunizaciones contó que dentro del ranking de vacunas resistidas en los menores de dos años, la vacuna antigripal es la que más reticencia tiene porque la gente cree que no es necesaria.

Por su parte, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología alertó sobre que sólo cuatro de cada diez argentinos que tenía indicación de vacuna antigripal, no la recibió, según los datos al 22 de mayo. En el país 1,6 millones de personas mayores de 65 años se inocularon y 1,1 millones de personas entre dos y 64 años que tienen factores de riesgo. En tanto, sólo una de cada cuatro embarazadas y uno de cada tres niños la recibió.

Luego de la alta demanda por la pandemia, se normaliza la vacunación

Aguilar dijo que aunque la vacunación está dentro de la media, los datos no son comparables con los de los años post pandemia porque tuvieron altísima demanda.

Sostuvo que el 2021 y el 2022 fueron años particulares donde hubo una altísima demanda de vacunas antigripal por la pandemia. En 2020 la cifra de vacunación antigripal ascendió a 300.000. "Todavía no vacunábamos con Covid-19, pero ya estábamos con el aislamiento y vacunamos contra la gripe, hubo una demanda explosiva porque mucha gente pensaba que les podía proteger en algo contra el coronavirus".

La funcionaria de Salud dijo que para prevenir la gripe hay que hacer hincapié en todas las medidas que tan prolijamente cumplíamos durante la pandemia, como lavar las manos, ventilar la casa, no juntar a los niños con personas que estén enfermas, si está el niño enfermo no mandarlo a la guardería para que se contagien todos, si tiene síntomas respiratorios consultar al médico para que te hagan tratamiento y no automedicar.

Iris Aguilar.jpg Iris Aguilar dijo que para prevenir la gripe hay que hacer hincapié en todas las medidas que tan prolijamente cumplíamos durante la pandemia. Foto: Diario UNO

Por año en el mundo fallecen medio millón de personas por gripe. La vacunación antigripal es gratuita para los grupos de mayor riesgo: embarazadas, puérperas (hasta diez días después del parto) niños de 6 a 24 meses, personal de salud, mayores de 65 años y los menores de 64 que tengan alguna enfermedad asociada que aumente el riesgo, por ejemplo que sean diabéticos, cardiópatas, pacientes oncológicos, renales crónicos que están en diálisis, pacientes que viven con VIH.

La jefa de Inmunizaciones dijo que el Estado cubre estos grupos que son los de riesgo de complicaciones graves, que puede derivar en internación e incluso, tener un desenlace fatal. Lo pueden hacer en centros de salud, vacunatorios de hospitales públicos, el vacunatorio del hospital Universitario, el vacunatorio de la Facultad de Ciencias Médicas del UNCuyo y el Vacunatorio central. Sin embargo, aclaró que el resto de los mendocinos que no tenga factores de riesgo, si se quiere inocular, lo puede hacer en el sector privado.

La gripe no es la causante de la alta ocupación de los hospitales

Iris Aguilar dijo que la alta ocupación en los hospitales de la provincia, con números que llegan hasta el 95% no tiene que ver con la falta de vacunación antigripal sino con la época del año. La principal causa de bronquiolitis es el virus sincitial respiratorio y no hay vacuna para prevenirlo.

"Muchos médicos no la recomiendan y es grave porque de los virus que circulan actualmente, si bien el primero es el sincitial respiratorio, productor de las bronquiolitis, que hace que las guardias estén abarrotadas de niños chiquititos por problemas respiratorios, el segundo virus que circula es el adenovirus, tercero para influenza, y cuarto, todavía en poca proporción, gripe".

"Es inentendible que tenés vacunas para determinadas enfermedades respiratorias, como gripe y que no la utilices", sostuvo Aguilar. Añadió que son seguras, eficaces, inactivadas, que no traen ningún inconveniente ni mayores eventos adversos.