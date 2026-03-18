La terrible situación que se vivió en el velorio de Marcelo Araujo

El mundo del fútbol y el periodismo todavía no sale del asombro por la partida de Marcelo Araujo, el hombre que le puso voz y estilo a los domingos de toda una generación. Sin embargo, el dolor de su familia se vio empañado el martes por un episodio surrealista durante su entierro, un "mal momento" que nadie imaginó en la previa.

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Marcelo Araujo: un imprevisto que generó tensión

Según trascendió en las últimas horas, el problema con el velorio del periodista surgió al llegar al cementerio. Lo que debía ser un trámite fluido para el descanso final de Marcelo Araujo, se transformó en una espera eterna debido a un error en la documentación y en la coordinación de la parcela asignada para el relator.