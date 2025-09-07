La rutina fugaz de 20 minutos que fortalece piernas, abdomen, pecho y brazos

ejercicio (1) Esta rutina de entrenamiento ofrece óptimos resultados en pocas sesiones.

Lo único que debemos asegurar en esto es la constancia. Serán solamente 20 minutos de entrenamiento en donde debemos entregar el máximo de nosotros y así incrementar la masa muscular de las piernas, los brazos, el abdomen y el pecho. A medida que pasen las semanas notarás como te sientes mejor con tu cuerpo y estas preparado para pasar a otra rutina más exigente.

Para comenzar con este entrenamiento fugaz de 20 minutos, lo primero que debemos hacer es entrar en calor. Podemos subir y bajar en un step o cajón pequeño (también puede ser el escalón de la escalera) o hacer bicicleta. Aquí solo haremos 5 minutos.

Para continuar, realizaremos zancadas frontales, un ejercicio ideal para cuádriceps. Solo tendremos que hacer 15 repeticiones con cada pierna.

entrenamiento ejercicio Descubre cómo mejorar tu musculatura de manera integral con simples ejercicios.

Posteriormente, pasaremos a hacer peso muerto, un movimiento que trabaja glúteos y femoral. Aquí será suficiente con tres series de 15 repeticiones y un peso moderado que puede ser desde una valija hasta un bidón de agua vacío.

Otro ejercicio que no puede faltar en la rutina express es curl y press de hombro, trabajando brazos para incrementar su masa muscular. Con botellas de plástico rellenas de arena realizaremos tres series de 12 repeticiones.

En el último tramo de la rutina de entrenamiento incorporaremos flexiones en V, apoyando rodillas. Este ejercicio nos permite trabajar pecho y tríceps. Bastará con 12 repeticiones.

flexiones-brazos.jpg Estos simples ejercicios se enfocan incrementar la fuerza de distintos grupos musculares.

Finalmente, haremos plancha hasta completar los 20 minutos. Al principio podemos hacer 20 o 30 segundos y descansar otros 10 segundos hasta que suene la chicharra del cronómetro para avisarnos que ya completamos la rutina de entrenamiento.