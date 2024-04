La rutina de Ana de Armas para mantenerse tonificada siempre

Esto no quita que deba entrenar intensamente, sobre todo cuando se prepara para roles de acción, como en el 2019, al interpretar a Paloma en Sin Tiempo Para Morir, una de las últimas películas de James Bond. En estos casos, su entrenamiento puede llegar a durar 5 horas, durante varios días de la semana.

Así entrena Ana de Armas

La revista Womens Health contó que uno de sus entrenamientos favoritos es boxear, una actividad que ejercita brazos, piernas y trabaja los músculos, además del beneficio cardiovascular que trae. Lo mejor para realizar esta actividad es contar con la guía de un entrenador experto, ya que la mala forma al momento de pararse o pegar puede llevar a lesiones.

ana-de-armas-gym.jpg Ana de Armas es fanática del ejercicio desde muy joven.

Entre los ejercicios más "comunes" que realiza, se encuentran las "flutter kicks" o aleteo de piernas. Para realizar este ejercicio que fortalece los abdominales sólo hay que tirarse boca arriba sobre una colchoneta, levantar un poco la cabeza contrayendo el abdomen, y levantar alternadamente las piernas. Así ejercitaremos la zona abdominal, pero también piernas y glúteos.

Embed - How to do Flutter Kicks by Wodstar

Las planchas también forman parte de la rutina de Ana de Armas. Este ejercicio busca darle fuerza al "core" o núcleo, y endurecer los abdominales. Para hacerlo es necesario acostarse boca abajo en una colchoneta, y levantar el cuerpo con los antebrazos. Luego, mantener esa posición durante algunos segundos, y descansar.

Embed - Cómo hacer la por PRIMERA VEZ

Cómo hace Ana de Armas para mantenerse motivada

Una de las claves de la rutina de ejercicios de Ana de Armas es la variación. La propia actriz contó que si bien ama entrenar, si siempre hace lo mismo se aburre. Es por eso que si un día hace kickboxing, al día siguiente hace spinning, y al otro ejercicios con pesas.

Sobre su dieta, Ana contó que intenta no limitarse en lo que le gusta, y lo que le gusta es comer. Es por eso que, si bien come sano, no realiza ninguna dieta en particular, y mantiene su físico con mucho ejercicio.

ana-de-armas-blonde.jpg Ana de Armas en uno de sus últimos papeles, en Blonde.

Queda claro que para tener el físico de Ana de Armas lo que más hace falta es dedicación. La actriz cubana se preocupa permanentemente de realizar ejercicio, y busca la forma de no aburrirse para no perder la motivación.

