La insólita demanda que involucraba a Ana de Armas

Dos hombres que se sintieron especialmente agravados luego de alquilar la película en un servicio de streaming, en el 2022, a lanzar una demanda contra el estudio por "publicidad falsa", que se resolvió la semana pasada, casi 3 años después.

Embed - Yesterday - Deleted Scene with Ana de Armas

Los hombres argumentaron que habían pagado 3,99 dólares para ver a Ana de Armas en la película, y fueron estafados debido a que la actriz no aparecía. Si bien desde Universal argumentaron que el avance era arte, por lo que estaba protegida por la primera enmienda norteamericana, el juez Stephen Wilson concluyó que el tráiler es un discurso comercial, por lo que estaba sujeto a las leyes de publicidad falsa.

Sin embargo no le dio a los demandantes, Peter Rosza y Conor Woulfe, la suma que reclamaba -millones de dólares-, sino que el estudio llegó a un acuerdo, que no fue hecho público, con ellos. La incógnita es cuánto dinero recibieron.

ana_armas.jpg Ana de Armas estuvo involucrada en una insólita demanda.

Yesterday cuenta la historia de un hombre que luego de sufrir un accidente se despierta en un mundo en el que no existe la banda The Beatles. Aprovechando esta situación, utiliza sus canciones más conocidas para volverse famoso de manera casi instantánea. Ana de Armas había filmado escenas para la película, pero no apareció en el corte final.

