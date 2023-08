La restitución de la momia del Aconcagua quedó paralizada por la burocracia entre la UNCuyo y el Conicet

momia del aconcagua vertical.jpg El cuerpo del niño sacrificado en el año 1500 está conservado en el Centro Científico Tecnológico, en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Incihusa), del Conicet.

En diciembre de 2022 el Gobierno de Mendoza, junto con los pueblos originarios, el Conicet y la UNCuyo se reunieron y expresaron de palabra estar de acuerdo con devolver a la momia al Aconcagua, a su territorio. Sobre esto, Chiavazza dijo: "El objetivo era que firmaran una nota de compromiso para el tratamiento de la momia. Pero desde ese momento estamos a la espera fr que firmen ese acuerdo", el cual fue redactado por la universidad, pero el Conicet ni la Facultad de Filosofía y Letras lo firmaron por el momento.

El funcionario creyó que esta firma se iba a lograr cuando se reanudaran las actividades en febrero de este año, pero no fue así y hoy no tiene una fecha para comenzar a trabajar en este proyecto.

"El objetivo de la reunión era que el compromiso que tomaron de manera unánime quedara plasmado en la firma de un acta acuerdo, y así todas las partes podrían negociar en igualdad de condiciones sobre el proyecto", señaló el funcionario sobre la momia que fue encontrada y sacada del Aconcagua en 1985.

El proyecto de devolver a la momia del Aconcagua sigue en pie

A pesar de no tener respuesta por parte del Conicent y la UNCuyo, el contacto entre Patrimonio Cultural y las dos comunidades huarpes involucradas en la restitución de la momia del Aconcagua continuó y se mantiene la voluntad de llevar adelante el proyecto.

Chiavazza indicó: "Un avance que hubo con las comunidades originarias fue establecer las características ceremoniales que ellos nos pedían. Primero considerar el lugar, que no va a ser en el cerro Pirámide", -a 5.300 metros de altura sobre el nivel del mar- ya que es de muy difícil acceso al que no todos pueden llegar. El funcionario agregó: "Será un lugar cercano a la Laguna de Horcones".

El funcionario explicó que la firma del acta con las instituciones es para facilitar los medios y llevar adelante el proceso de restitución de la momia, pero hasta este momento no hay avances. "Del Conicet nos dicen que para firmar el acuerdo deben estar autorizados por el Conicet a nivel nacional, y por ahora no tendrían esa autorización. Nos dijeron que lo están tratando, pero no tenemos respuesta hasta el momento".

momia del aconcagua 2.jpg Varias figuras de oro fueron encontradas como ajuar del sacrificio del niño en el Aconcagua en el año 1500.

Insistió que con esa firma "no significa que van a devolver la momia y listo, sino que se comprometen a trabajar, en atender los reclamos de las comunidades en un desarrollo de cogestión" basado en un proyecto ya diseñado y que contempla todos los pedidos de las partes.

"Nosotros estamos en un punto intermedio. Sabemos lo que quieren las comunidades, lo que quieren las comunidades científicas y creemos haber encontrado el punto de encuentro, pero ahora hay que hacer que se logre físicamente" dijo Chiavazza.

La restitución de la momia del Aconcagua a su territorio no será directamente en la tierra, sino que hará de una manera refrigerada para que el cuerpo se conserve para futuros estudios. "Las comunidades demostraron estar muy abiertas en este sentido y están de acuerdo", agregó.

El cuidado extremo de la momia del Aconcagua

El niño habría muerto en un sacrificio en una ceremonia religiosa en el año 1.500. Creen que fue durante un rito de la alta jerarquía Inca, posiblemente durante el paso del emperador Huayna Capac.

Su cuerpo fue encontrado en enero de 1985 por los andinistas Gabriel Cabrera, Juan Carlos y Fernando Pierobon y Alberto y Franco Pizzolón, quienes vieron que una cabeza debajo de una pirca que había quedado al descubierto luego de haberse derretido el hielo.

La momia fue estudiada durante 38 años e indicaron que con el avance de la ciencia y la tecnología aun se puede conocer mucho más de ella y de las culturas pasadas. "La conservación del patrimonio y colecciones arqueológicas siempre tiene como principio el resguardo de esa memoria porque siempre ofrece nuevas miradas. Hoy se pueden realizar muchos estudios en referencia a la procedencia de la persona sacrificada con mucho menos material genético que antes, por eso es necesario conservar esos restos para el futuro, ya que incluso pueden surgir dudas de las mismas comunidades", explicó el director de Patrimonio de la provincia.

momia del aconcagua.jpg El principal objetivo es que la momia se conserve en una cámara refrigerada bajo tierra y que no sea exhibida al público.

El eterno descanso del niño sacrificado

Son dos comunidades de huarpes que viven en la alta montaña los que tratan directamente la restitución de la momia al Aconcagua. Desde 1997 que estos pueblos originarios reclaman que el niño regrese a su territorio.

Chiavazza detalló: "Esto es un proyecto de mediano a largo plazo. Si logramos garantizar el retorno de la momia en condiciones que aseguren la conservación, implica llevar adelante una gran obra", la cual debe pasar por una licitación y varias aprobaciones.

momia del aconcagua 3.jpg Otra de las estatuillas de oro encontradas en el ajuar que acompañaba al niño de 7 años en Aconcagua.

En la Laguna de Horcones, a los pies del Aconcagua "tenemos pensado realizar la construcción de un centro ceremonial de restitución de valores de los pueblos originarios en el propio territorio. Lo que haríamos sería radicar el cuerpo en condiciones que garanticen la conservación, dentro de una cámara de refrigeración que esté bajo tierra, nunca con la exposición del cuerpo. Y que el ajuar esté también restituido a ese conjunto y se permitan ver los restos de los ponchos y estatuillas que acompañaron la ceremonia".

"El objetivo de todo esto es que las comunidades originarias encuentren restituido sus reclamos y valores. A partir de eso, puede servir también como un centro que tenga una función didáctica y pedagógica para los visitantes de lo que son los valores indígenas con una mirada del Aconcagua que generalmente no se tiene, porque la mayoría va por turismo o por deporte"