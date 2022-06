La reina y virreina de la Vendimia 2022 se enfocan en sus proyectos con la Fundación Grupo América

Embed

En el caso de Santa Rosa, se presentó un proyecto que consiste en dejar juegos en las escuelas y en los jardines maternales para los chicos. "Pero también se está evaluando junto con las directoras cuáles son las necesidades básicas de los colegios, así que estamos trabajando duro en eso. La Fundación Grupo América ya estuvo reunida con personal de Obras Públicas, con la intendenta Flor Destéfanis, y con Obras Privadas. Recorrieron las escuelas a los que se van a realizar las donaciones", sostuvo Natasha.

Además, están los proyectos que presentaron como candidatas en la Vendimia 2022, que también comienzan a tomar forma, como en el caso de Giuliana, quien lleva adelante "Me comunico", con programas destinados a todas las edades y necesidades.

Natasha Sánchez y Giuliana Pilot Vendimia Solidaria Fundción Vendimia Solidaria (11).jpeg Giuliana Pilot, Natasha Sánchez y Gabriela Alé, directora ejecutiva de la Fundación Grupo América.

El detalle de sus proyectos

"El de lectura en papel para los niños ya comenzó por las reinas distritales de Maipú. Yo voy el viernes a una escuela por primera vez a leer el cuento real. Pero no solamente tiene el fin de generar lectura en los chicos, sino también la escritura. Después de leerle el cuento a los niños, se les comenta que tienen que redactar un cuento, que lo vamos a pasar a buscar después y luego se elige uno para leerse el próximo año", detalló Giuliana.

Aseguró que "los otros talleres ya están preparados, y hay que lanzarlos nada más. Uno tiene que ver con las fake news para los jóvenes, y el otro es sobre las redes sociales para los adultos mayores. La primera vez se lanzarán los dos proyectos juntos en el Teatro Imperial, pero todavía no está la fecha". La virreina sostuvo que se publicará por todas las redes sociales para que la gente se entere y asista a la convocatoria.

Natasha tiene dos proyectos. Uno tiene que ver con recolectar y restaurar bicicletas para ser entregadas a los chicos que más las necesiten, para recrearse pero también para trasladarse hacia la escuela. "Estoy trabajando en conjunto con la municipalidad, que nos están ayudando a rearmarlas y dejarlas en condiciones para llevarlas a los niños que las necesitan. Empecé el proyecto cuando conocí el caso de un niño que caminaba dos horas desde su casa hasta la parada del colectivo para ir al colegio, y a la vuelta caminaba otras dos horas", contó.

Su otro proyecto tiene que ver con el turismo rural. "Ahora estamos empezando a llevarlo a cabo. La idea es trabajar por zonas y realizar recorridos. Estamos trabajando con el área de Turismo y la semana que viene tenemos un encuentro. Mi idea es trabajar la zona Este, zona céntrica y zona Sur. Vamos a ver cómo lo concretamos de una manera que convenga y sea cómoda para todos", expresó.

Natasha Sánchez y Giuliana Pilot Vendimia Solidaria Fundción Vendimia Solidaria (3).jpeg

El nexo con el Gobierno y los municipios

Las soberanas sostienen que ellas son el nexo con el Gobierno provincial y con los municipios, de quienes reciben un gran respaldo para concretar acciones sociales. Además, contaron cómo llevan adelante sus actividades y los hobbies que tienen.

Las embajadoras de Mendoza indicaron que muchas veces son vistas como algo superior, "somos personas que podemos ser un nexo, que estamos para conectarlos con el Gobierno, porque a veces no se tiene este alcance o esa llegada a todos los lugares. También es muy difícil poder llegar a toda la provincia con los que más necesitan", expresó Natasha, de 21 años, representante de Santa Rosa.

Natasha Sánchez y Giuliana Pilot Vendimia Solidaria Fundción Vendimia Solidaria (2).jpeg Natasha y Giuliana visitaron este miércoles la redacción multimedia de Grupo América, en Las Heras.

La reina nacional señaló: "Tenemos el diálogo abierto con la provincia, con el municipio también, tenemos un respaldo muy grande y esto de escucharnos, de darnos el lugar, es muy importante para nosotras como reinas y embajadoras de Mendoza. Y para ellos poder trabajar con nosotras que somos embajadoras culturales de la provincia y sociales por esto de generar un nexo entre provincia o municipio con la gente de todos los lugares".

Natasha recordó que hizo "una campaña de ropa y puse en mis redes sociales si conocían familias que necesitaran, y me escribieron de toda la provincia, no solamente de Santa Rosa. Es generar eso en la gente, generar confianza, poder pedirnos, aunque obvio que hay casos que no podemos colaborar o ayudar.

El estudio y los hobbies de Natasha y Giuliana

Natasha está en cuarto año de la carrera de contaduría y le quedan dos para terminar. Aseguró que desde que fue elegida para representar a los mendocinos le fue imposible retomar los estudios. "Estaba viviendo en Ciudad cuando estaba estudiando y este año hice un parate, hice una pausa, un paréntesis. Me volví a Santa Rosa. Esto del reinado se vive una sola vez en la vida, así que disfrutándolo a full, tratando de dejar lo mejor y trabajando mucho", afirmó.

La virreina sumó: "Mi caso es igual. La carrera quedó en stand by este año. Estoy en tercer año de Comunicación Social en la UNCuyo y quiero ver si en septiembre me presento para rendir semiótica, pero es una materia bastante compleja".

Natasha Sánchez y Giuliana Pilot Vendimia Solidaria Fundción Vendimia Solidaria (5).jpeg Giuliana estudia Comunicación Social pero le encanta el modelaje.

Pero Giuliana reveló otra pasión que tiene: el modelaje. "Desde los 15 años empecé, pero no estudié. Me encanta, es como mi vocación. Estuve en la academia de Paula Bermudez un año, después la academia cerró y yo seguí vinculada con el modelaje con las tiendas. Ahora se paró un poco por la Vendimia, pero estoy abierta si alguien quiere contactarse conmigo lo puede hacer por mi Instagram @giulipilot".

Natasha no se quedó atrás y contó que es jugadora de fútbol para el Club Centenario de Santa Rosa, del que además es hincha. "Hacer deporte es primordial. Este miércoles jugamos por la Liga Rivadaviense. Y también me gustaba hacer algunas fotos con algunas tiendas, modelaje, promoción, así que también estoy abierta a eso", dijo.

El rol de la mujer en la Vendimia

Natasha Sánchez contó con un gran apoyo de la intendenta Flor Destéfanis, quien fue reina Nacional de la Vendimia en 2010. A raíz de los debates que surgieron en el último tiempo, la ahora funcionaria manifestó que sería bueno modificar la figura de la reina y revalorizar a la mujer como representante.

Sobre esto, Natasha consideró: "Es primordial esto de cambiar el rol de la mujer, y fue fundamental el apoyo y la confianza que ella me dio. Esto de generar confianza en la mujer, encontrarnos en nuevos espacios y trabajar es muy positivo. El martes estuvimos en la apertura de un campeonato que se llama 'Jugando es mejor' de TyS Sport, donde estaba con Flor. Estaban todos los equipos departamentales y la mayoría eran mujeres. Le dije: 'En todos lados estamos, estamos ganando terreno y eso está buenísimo'. Hay que seguir fomentándolo y seguir generando este cambio de rol y con qué, fundamentándolo. Y este espacio que nos da la Fundación Grupo América con el trabajo social que se realiza como reina es muy grande".

Natasha Sánchez y Giuliana Pilot Vendimia Solidaria Fundción Vendimia Solidaria (7).jpeg Natasha Sánchez dijo que contó con un gran apoyo de la intendenta Flor Destéfanis, quien fue reina Nacional de la Vendimia en 2010.

Giuliana agregó: "Siempre dije que más allá de aportar atributos, de llevar una corona, siento que hay que dejarlo de lado y dar este enfoque que la reina trabaja, la reina ve la necesidad, la reina está disponible. Nos llegan un montón de mensajes de necesidades, y estamos siempre para ayudar. Somos el nexo con el municipio, con la provincia. Está muy bueno este rol que se le da a la mujer y que cada vez se la empodera más".

"En la Fundación Grupo América nos dan el espacio para presentar un proyecto. Eso me pareció muy importante y es muy bueno", remarcó la virreina.

Natasha Sánchez y Giuliana Pilot Vendimia Solidaria Fundción Vendimia Solidaria (1).jpeg La reina Nacional de la Vendimia 2022, Natasha Sánchez, y la virreina, Giuliana Pilot, pasaron por el programa Mejor de Mañana, que se emite por Canal 7.

