La receta fácil de empanadas de pollo al curry con manzana verde y cebolla caramelizada

Comida empanadas clásicas
La empanada es un plato tradicional de la comida argentina, y aunque la más popular es la de carne, han surgido otras opciones
foto gentileza ambito.com
Para aquellos que aceptan inclinarse por nuevos sabores, hay una opción de empanadas de pollo al curry con manzana verde y cebolla caramelizada. No solo se trata de empanadas diferentes en cuanto al sabor, sino que además aparecen en las picadas, y como se dijo, almuerzos y cenas acompañando otro plato más sustancioso.
Al momento de preparar estas empanadas, se debe cocinar el pollo desmenuzado y agregarle curry en polvo, lo que le aporta un toque aromático y picante. La manzana verde le suma un frescura y un toque ácido muy suave que contrasta con el sabor intenso del curry. Mientras que la cebolla caramelizada se suma equilibrio a su sabor.
Ingredientes para hacer empanadas de pollo al curry
Los ingredientes necesarios para hacer una docena de empanadas de pollo al curry con manzana verde y cebolla caramelizada.
Para el relleno
- 1 pechuga de pollo grande (o 2 chicas) cocida y desmenuzada
- 1 cebolla mediana
- 1/2 manzana verde (Granny Smith), pelada y cortada en cubitos chicos
- 1 cucharada de curry en polvo
- 1/4 cucharadita de cúrcuma (opcional)
- 1 pizca de comino molido (opcional)
- 50 ml de crema de leche o 1 cucharada colmada de queso crema
- Aceite de oliva o manteca para saltear
- Sal y pimienta a gusto
- Ají molido o chile seco (opcional, si te gusta con un toque picante)
Para la cebolla caramelizada
- 1 cebolla grande (o 2 chicas)
- 1 cucharadita de azúcar mascabo o común
- Un chorrito de aceto balsámico o vino tinto (opcional, realza el sabor)
- Aceite o manteca
- Sal a gusto
Otros ingredientes
- 12 tapas para empanadas
- 1 huevo batido (para pintar antes del horno)
El paso a paso para preparar empanadas de pollo al curry
1- Preparar el pollo
- Hervir o cocinar a la plancha 1 pechuga de pollo grande con sal.
- Una vez cocida, dejar enfriar un poco y desmenuzarla con tenedor o a mano y reservar.
2- Cebolla caramelizada
- Cortar en pluma 1 cebolla grande.
- En una sartén con un poco de aceite o manteca, cocinarla a fuego bajo con una pizca de sal.
- Cuando esté blanda y translúcida (10-15 min.), agregar 1 cucharadita de azúcar y, si se desea, un chorrito de aceto balsámico o vino tinto.
- Revolver hasta que esté bien dorada y caramelizada (15-20 min total) y reservar.
3- Relleno principal
- En otra sartén, rehogar 1 cebolla mediana picada chica con un poco de aceite.
- Agregar la media manzana verde pelada y cortada en cubitos chicos. Cocinar hasta que esté blanda pero no deshecha.
- Sumar el pollo desmenuzado, 1 cucharada de curry, y si se desea, cúrcuma y comino a gusto.
- Salpimentar.
- Añadir la crema de leche o queso crema para darle cremosidad.
- Incorporar la cebolla caramelizada y mezclar bien.
- Probar y ajustar condimentos. Dejar enfriar el relleno.
Comida empanadas pollo
Son tradicionales y para todos los gustos: la receta fácil de empanadas de pollo al curry con manzana verde y cebolla caramelizada
Foto gentileza airedesantafe.com.ar
4- Armado
- Colocar una cucharada del relleno en el centro de cada tapa.
- Cerrar haciendo repulgue o con tenedor.
- Si se desea, pintar con huevo batido para que queden doradas.
5- Cocción
- Horno: precalentar a 200°C. Cocinar las empanadas sobre una placa enharinada o con papel manteca durante 20-25 minutos, hasta que estén doradas.
- Fritas: freir en aceite caliente hasta que estén bien doradas (no más de 2-3 minutos por lado). Escurrir en papel absorbente y servir.